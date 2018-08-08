Ocak'tan Malik'e kanca
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde bulunan Yakubu Malik'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Halit Dağ
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde bulunan Yakubu Malik'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Gençler Birliği, 2. devrede de Mağusa Türk Gücü forması giyen Malik, sarı yeşilli ekibin yeni sezon öncesi 3 yabancısını belirlendiği için Mağusa Türk Gücü forması giymeyecek.
Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Topaloğlu'nun Gençler Birliği'nden öğrencisi olan Yakubu Malik'i kadrosunda görmek istediği ve tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde ülkeye geleceği öğrenildi.
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Etiketler : Türk Ocağı, Yakubu Malik, transfer
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