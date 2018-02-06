Ocak’tan Eneramo bombası

Yabancı uyruklu futbolcu transferin son gününde K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Kariyerinde Beşiktaş, Sivasspor ve Karabükspor gibi Türk ekiplerinde görev yapan Nijeryalı Michael Eneramo, Türk Ocağı’na imza attı. Dün öğle saatlerinde menajer Tekin Birinci aracılığı ile adaya gelen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, Türk Ocağı ile yaptığı görüşme sonrasında anlaşma sağladı. Daha sonra KTFF’ye giden Eneramo, kendisini sarı siyahlı takımın futbolcusu yapan imzayı atarak yeni forması ile poz verdi.

Son olarak Tunus’un Esperance takımında forma giyen Eneramo, Nijerya milli takımında 11 kez görev yaparken 3 gol atma başarısı gösterdi.