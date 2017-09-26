Ocak'tan açılış tek golle: 1-0

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener*, Hakan Gök**, Sabriye Atikoğlu***

TÜRK OCAĞI: Matthaios Andreou**, Hasan Yaşınses**, İsmet Düzce**, Mustafa Avcı**, Bilal Ceylan***, James Akpama***, Muhammet Uçar*** (Dk.82 İlker Tek), Hasan Sadrazam* (Dk.87 Yunus İleli), Dinopeter Jude**, Justice Amenyaglo* (Dk.90+2 M. Uçar), Ertaç Taşkıran*

CİHANGİR: Tuğcan Aksulu**, Çağlar Toklu**, Mikail Sivri**, Burak Emir**, Salih Say**, Yace Mabius** (Dk.81 Yusuf), Nurettin Gecekuşu** (Dk.72 Eser Yücel**), Ali Öztürk**, Erol Aksunlar*, Mete Sağır* (Dk.46 Kalifa**), Chinonso Offor**

GOL: Dk.40 Muhammet Ali Uçar (Türk Ocağı)

SARI KARTLAR: Dk.60 Muhammet Ali Uçar (Türk Ocağı) – Dk.36 Mabius, Dk.45 Ali Öztürk, Dk.48 Burak Emir, Dk.73 Kalifa (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in ilk hafta kapanış maçında Türk Ocağı konuk ettiği Cihangir’i 40’ıncı dakikada Muhammet Ali Uçar’ın golü ile 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Türk Ocağı 53’üncü dakikada kazandığı penaltı atışından Ertaç’ın ayağından yararlanamazken kaleci Tuğcan topu çıkarmayı başardı. 61’de James’in uzaktan şutu üst direkten dönerken oyunun son yarım saatlik bölümünde Cihangir rakibi üzerinde kurduğu baskı ve bulduğu pozisyonları değerlendirmeyi başaramadı. Bu sonuçla Türk Ocağı lige 3 puanla başlarken Cihangir puan alamadı. Ocak önümüzdeki hafta Türk Ocağı, G.Gücü deplasmanına konuk olacak. Cihangir ise Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.