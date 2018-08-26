Ocak’ta yoğun tempo

Beyzade Ünalmış (KTSYD / İzmit-Kartepe)

Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı İzmit Kartepe kampının ikinci gününü 3 idmanla tamamladı. Dün sabah saat 06:00’da ilk idmanını yapan Türk Ocağı, ikinci idmanını saat 12:00’de gerçekleştirdi. Saat 18:00’de günün son idmanı ile kampın ikinci gününü geride bırakan sarı-siyahlılar, Kartepe kampına bugün yapacağı idman ve hazırlık maçı ile devam edecek. Sabah yapacağı idman sonrası dinlemeye geçecek olan Türk Ocağı akşamüzeri ise kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Kavacıkspor ile karşılaşacak.