Ocak’ta yeniler imzayı attı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, bir süre önce anlaşma sağladığı ve çalışmalarına dahil ettiği Hascan Kırmaz ve Ali Karal’a resmi imzayı attırdı. Ligin ilk yarısında Gençlik Gücü’nde kiralık olarak forma giyen Hascan iki kez rakip fileleri havalandırmıştı. İlk yarıda Gençler Birliği’nde kiralık olarak forma giyen kaleci Ali Karal ise bazı maçlarda görev yapmıştı. Teknik adamlığa Derviş Kolcu’yu getirdikten sonra transferde hareketli günler yaşayan Türk Ocağı, iki oyuncuyu da resmi olarak renklerine bağlamış oldu.