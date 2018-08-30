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Ocak’ta son prova Gönyeli ile

Ocak’ta son prova Gönyeli ile

Türk Ocağı Kartepe kampını bugün Gönyeli ile yapacağı karşılaşma ile tamamlıyor

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Beyzade Ünalmış (KTSYD/İzmit-Kartepe)

Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı’nın 24 Ağustos’da başlayan İzmit Kartepe kampı bugün son eriyor. Dünü 3 idmanla geçiren Türk Ocağı’nda yorucu bir gün geride kalırken, bugün sabah saat 09:30’da bir başka Süper Lig temsilcisi Gönyeli ile yapılacak olan hazırlık karşılaşması ile kamp sona erecek. Dün sabah saat 06:30’da yapılan günün ilk idmanın ardından saat 11:30’da ikinci idmanını yapan Türk Ocağı saat 17:00’de yaptığı son idmanla Kartepe kampının son gününe girmiş oldu.

 

Topaloğlu: “İstediklerimizi aldığımız bir kamp oldu”

Türk Ocağı Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu yaptığı açıklamada 24 Ağustos tarihinde başladıkları yurtdışı kampının sonuna geldiklerini bugün yapacakları Gönyeli karşılaşması ile İzmit-Kartepe kampını tamamlayacaklarını söyledi. Oyuncularının yoğun ve yorucu Kartepe kampındaki özverisinde memnun olduğunu belirten Hasan Topaloğlu ülkeye dönüşle birlikte kısa bir molanın ardından çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

 

 

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