Ocak’ta sil baştan!

BAŞKANDAN KUPA VURGUSU… TOL Başkanı Şükrü Karakaya, “Teknik heyetle birlikte başa oynayacak yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Süper Lig’de ilk önce sesimizi daha gür duyurmak, sonra da kupa kazanmak arzusundayız”

TOL Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, “Yeni bir takım yaratmanın heyecanı içerisinde 7 tane oyuncu transfer ettik. 6 tane A2 takımından A takımına aldık. 3’de yabancı oyuncu arayışımız devam ediyor. En büyük sorunumuz uyum sorunu, aştığımız takdirde başa oynayacağız”

Hüseyin KIRAL

Yeni sezona Girne Mete Adanır Stadı’nda merhaba diyen Türk Ocağı’nda (TOL) hedef ilk beş olarak belirlenirken, yapılan takviyelerle sil baştan yeniden yaratılan takımda uyum sorunu aşıldığı takdirde başa oynayıp kupa kazanmak istiyorlar. TOL kulübü yeni Başkanı Şükrü Karakaya başkanlığında, teknik direktör Hasan Toplaoğlu gözetiminde takıma yapılan transferler ile birlikte A2 takımından gelen oyuncularla yeni sezonu açarken, yapılan açıklamada “Takımın en büyük sorunu olan uyum sorununu aştığımız takdirde, bu takım başa oynayacak” dendi.

Karakaya: “Yeni bir takım yaratmanın heyecanını yaşıyorum”

Türk Ocağı’nda başkan Fahri Altınör’ün başkanlığı bırakmasının ardından kulübe başkan olan iş insanı Şükrü Karakaya, takımın başına getirdiği teknik direktör Hasan Topaloğlu’nun raporları doğrultusunda “Yepyeni bir takım yaratmanın heyecanını yaşıyorum” dedi. Oluşan takımın ligde iyi işler yapacağına yürekten inandığını belirten Karakaya, “Teknik heyetle birlikte başa oynayacak yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Ligde ilk önce sesimizi daha gür duyurmak, sonra da kupa kazanmak arzusundayız” dedi.

Topaloğlu: “22 Eylül’e kadar zamanımız var”

Girne Mete Adanır Stadı’nda yeni takımı ile yeni sezona merhaba diyen Hasan Toplaoğlu, önlerinde 2 ay gibi bir zaman dilimi olduğunu ve 22 Eylül’de başlayacak olan lige gerek takıma transfer yapılan, gerek A2 takımından gelen oyuncuları kaynaştırmak için büyük uğraş vereceklerinin altını çizdi. Kaleci İrfan Özbay ile birlikte Ali ve Yusuf Özbahar kardeşleri, Yalova’dan, Ahmet Saygı ve Ahmet Coşkun’u serbest transferden, bir de Akın Topal’ı kadroya dahil ettiklerini belirten Topaloğlu, “A2 takımından da A takımda forma şansı bulacağına inandığım altı oyuncuyu dahil ederek, yeni bir Türk Ocağı yaratmaya çalıştık” dedi. Yeni bir yapılanma içerisinde uyum sorununu çözünceye kadar çok yoğun mesai harcayacaklarının altını çizen Topaloğlu, “Transferin bitmediğini, en az yerli iki oyuncu daha alacaklarını ve üç de yabancı oyuncu alarak transfere nokta koyacaklarını” söyledi.

Satış listesindekiler

Yeni sezon hazırlıklarına Girne Mete Adaır Stadı’nda başlayan Türk Ocağı takımında teknik direktör Hasan Toplaoğlu’nun raporu doğrultusunda yönetim geçtiğimiz yıllarda TOL formasını giyen Mustafa Avcı, Yunus İleli, Deniz Kurtay ve Mustafa Akış’ı satış listesine koyduğunu ve kulüp bulmaları halinde her türlü kolaylığın kendilerine sa