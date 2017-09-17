Ocak’ta keyifler yerinde

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in güçlü ekibi Türk Ocağı, geçtiğimiz akşam Yenicami ile KTFF Süper Kupa’da bir araya gelmiş, maçı 3-2 kazanarak kupayı kaldırmıştı. Muhammed Ali Uçar, Ertaç Taşkıran ve teknik adam Mehmet Bolkan YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktardı.

Bolkan: “Türk Ocağı bugün tarih yazdı”

Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan; “Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Sezon öncesi böylesi zor maçta, geriye düşmemize rağmen, maçı ve sonrasında kupayı kazanmak bizim için gurur vericidir. Türk Ocağı bugün bir tarih yazdı. Bu kupa bizim müzemizde yoktu. Tüm Türk Ocağı camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Uçar: “Çok çalıştık, inandık ve başardık”

Türk Ocağı takımında orta sahada görev alan Muhammet Ali Uçar; “Sezonu açtıkları günden bugüne dek önceki hedefimiz Süper Kupa oldu. Çünkü karşımızda güçlü bir takım vardı. Yenicami gibi güçlü bir takımı mağlup edip, sezona kupa ile başlamak istiyorduk. Bu yüzden çok çalıştık, inandık ve başardık. Maçtan önce 4 gün kamp yaptık. Maçın zor olacağının bilincindeydik, ancak maç içerisinde hiç oyuncudan düşmedik. Geriye düştük ama skoru lehimize başarmasını bildik. Çok mutluyuz, uzun bir lig maratonu öncesinde bu kupa bizleri lige motive etti. Emeği geçen herkesi teşekkür ederim” dedi.

Taşkıran: “Sezona kupayla başladığımız için çok mutluyuz”

Sarı siyahlı ekibin tecrübeli oyuncusu Ertaç Taşkıran; “Tarihimizde ilk kez bu kupayı kazandık. Hem kendimiz için, hem de takımımız için önemli başarıya imza attık. Bu başarı, bizi seven herkese armağan olsun. Benim için 3 gol atmak önemli değil, takımın galibiyeti önemliydi. Çünkü futbol takım oyunudur. Bugün sadece ben değil, bütün takım mücadele etti ve bu başarıya imza attı. Biliyorsunuz önümüzde uzun bir süreç var. Sezona kupayla başladığımız için çok mutluyuz.

Ertaç Taşkıran 3 gol kaydetti

Geçtiğimiz sezon yine Türk Ocağı formasıyla gol krallığını son haftaya kadar kovalayan, ancak ligin son haftasında rakibi John Ebuka Okoye’ye gol krallığını kaptıran Ertaç Taşkıran, bu sezon da gollerine devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmada takımı iki farklı geriye düşmesine rağmen kritik anlarda ortaya çıkarak 3 gol attı ve takımının kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.