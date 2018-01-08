Ocak’ta hamle zamanı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda ikinci yarı hazırlıkları devam ederken, takımın yeni teknik direktörü Derviş Kolcu mevcut kadronun iyi olduğunu ancak takviye planları olduğunu ifade etti. Görüştükleri oyuncuların olduğunu belirten Kolcu, bu hafta transferler için hamle yapılacağını belirtti.

Kolcu: “Bu hafta artık hamlelerimizi yapacağız”

Türk Ocağı’nın yeni teknik patronu Derviş Kolcu, sıkıntılı bir süreçlerinin olduğunu ancak iyi bir kadrolarının olduğunu ifade etti. Cuma günü sona erecek transfer döneminde 3-4 yerli oyuncuyu kadrolarına katma planları olduklarını ifade eden Kolcu, kaleci, belki stopere ve forvet ve kanat oyuncusunu takıma katma düşüncelerinin olduğunu söyledi.

“Transfer etmek için uğraş verdiğimiz isimler var” diyen Kolcu, “Zamanımız çok kısa. Görüştüğümüz futbolcular var. Bütçemiz doğrultusunda bu hafta artık hamlelerimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yabancı denenecek

Adanaspor’da denenen ve adaya dönüş yapacağı söyleyen Dinopeter’in yanı sıra mevcut kadroda bulunan James ve yerli statüde oynayabilen Justice’in yanı sıra kontenjan doğrultusunda Salı ve Çarşamba günü deneyecekleri yabancı oyuncular olduğunu ifade eden Derviş Kolcu, 10-14 Ocak tarihleri arasında da Malpas Otel’de kamp yaparak ikinci devreye hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.