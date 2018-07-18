Ocak’ta bombalar sürüyor

İMZAYI ATTILAR… Uzun yıllar Doğan Türk Birliği forması giyen Ahmet Coşkun ve Ahmet Saygı, yeni takımlarının formasını giydiler. İki oyuncu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendilerini Ocak futbolcusu yapan imzayı attılar

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Türk Ocağı’nda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı siyahlı ekip, ezeli rakibi Doğan Türk Birliği’nde uzun yıllardır forma giyen iki oyuncu Ahmet Coşkun ve Ahmet Saygı’yı renklerine bağladı. Şükrü Karakaya’nın başkan olmasının ardından teknik direktörlüğe Hasan Topaloğlu’nu getiren Ocak, daha önce Yusuf Özbahar, Ali Özbahar, İrfan Özbay ve Akın Topal’ı transfer etmişti. Ocak serbest transferle aldığı Ahmet Coşkun ve Ahmet Saygı transferleri ile birlikte kadrosunu oldukça güçlendirmiş oldu.