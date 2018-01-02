Ocak’ta bir yol ayrımı daha

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı'nda takımın önemli ismi Muhammed Ali Uçar ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiye göre başkan ve yönetim kurulunun futbolcu ile görüşerek bu kararı aldığı, futbolcuyu başta Ozanköy olmak üzere Yenicami ve Mağusa Türk Gücü'nün kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Futbolcuya en ciddi teklifin Ozanköy tarafından yapıldığı da gelen bilgiler arasında. 26 yaşındaki futbolcu Türk Ocağı forması altında geçtiğimiz yıl Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa’nın kazanılmasında önemli rol oynamıştı.