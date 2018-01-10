Ocak’ta arayışlar sürüyor

İkinci yarı hazırlıklarını Teknik Direktör Derviş Kolcu nezaretinde sürdüren Türk Ocağı, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Yerli futbolcular için ara transferin Cuma günü tamamlanacak olmasından dolayı girişimlerini sürdüren Ocak, Küçük Kaymaklı’dan Remzi Betmezoğlu’nu renklerine bağlamaya oldukça yakın. Oyuncu ile anlaşma sağlayan Ocak, K.Kaymaklı ile yapacağı görüşmeleri sonuçlandırarak transfere resmiyet kazandırmak istiyor.

Kaleci için Karal gündemde

Kıbrıslı Rum kaleci Matthaios Andreou ile yolların ayrılmasından sonra kaleci arayışlarını da devam ettiren Ocak, ilk yarıda Gençler Birliği forması giyen Ali Karal ile ilgileniyor. Sezon başında kiralık olarak İskele ekibine dahil olan Karal, ilk yarının tamamlanması ile birlikte kulübü Esentepe’ye geri dönüş yaparak teklifleri değerlendirmek istediğini açıklamıştı.

Gökhan Özer için girişimler

Savunma bölgesine de takviye yapmak isteyen Türk Ocağı, bu bağlamda Gençlik Gücü’nde kadro dışı bırakılan Gökhan Özer ile ilgileniyor. Yapılacak girişimlerin ardından transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanacak.