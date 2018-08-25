Ocak yoğun tempo ile hazırlanacak

TOPALOĞLU: “ZİRVEYE OYNAMAK İSTİYORUZ”… Türk Ocağı Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu: “Çok ağır bir çalışma döneminde olmamıza rağmen takım çok iyi çalışıyor. Çalışmalardan oldukça memnunum. Yeni sezonda zirveye oynamak, lige renk katmak ve izleyenlere heyecan yaşatmak istiyoruz. Kolay değil, yeni bir takım kurduk. Umarım bunları başarırız”

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Türk Ocağı’nda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı siyahlı ekip hazırlık kampı çerçevesinde İzmit Kartepe’de kampa girdi. Dün başlayan kamp çalışmaları 30 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

Yoğun antrenman ve maç programı

Türk Ocağı Kartepe’de yoğun bir kamp ve maç programı ile sezona hazırlanacak. Ocak, kampın ilk günü olan dünü iki antrenman ile tamamlarken bugün günü üç antrenman ile noktalayacak. Sarı siyahlılar yarın sabah antrenmanının ardından öğleden sonra Kavacıkspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Pazartesi gününü de 3 antrenman ile tamamlayacak olan Ocak, Salı günü sabah çalışması sonrası öğleden sonra İzmirspor ile karşılaşacak. Ocak Çarşamba günü 3 antrenman daha yaptıktan sonra Perşembe günü yapacağı 2 antrenmanın ardından kampı tamamlayacak.

Topaloğlu memnun

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan takımın sergilediği performanstan memnun olduğunu belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, takımın yabancılarla beraber tam kadro olarak kampa girdiğini belirtti. Transferi bir kaleci alarak tamamlayacaklarını ifade eden Topaloğlu, “Çok ağır bir çalışma döneminde olmamıza rağmen takım çok iyi çalışıyor. Çalışmalardan oldukça memnunum” dedi.

Topaloğlu: “Kolay değil, yeni bir takım kurduk. Zirveye oynamak istiyoruz”

Takımdaki arkadaşlığın çok iyi seviyede olduğunu belirten Hasan Topaloğlu, yeni sezondaki hedeflerini de açıkladı. Topaloğlu “Yeni sezonda zirveye oynamak, lige renk katmak ve izleyenlere heyecan yaşatmak istiyoruz. Kolay değil, yeni bir takım kurduk. Umarım bunları başarırız” dedi. Ocak kamp çalışması öncesi önceki gün Girne Halk Evi ile oynadığı hazırlık maçını 3-1’lik skorla kazanmıştı.

Fotoğraf: KTSYD (Beyzade Ünalmış)