Ocak yanıyor, MTG sönüyor: 2-0

K-Pet Süper Lig’in 18’inci hafta mücadelesinde Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Rakibini 43’üncü dakikada James ve 87’nci dakikada Remzi’nin golleri ile 2-0 mağlup eden Ocak, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu mağlubiyetle Mağusa Türk Gücü ligin ikinci yarısında oynadığı üçüncü maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Bu skorun ardından Türk Ocağı puanını 22 yaparken, Mağusa Türk Gücü 20 puanda kaldı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Sabriye Atikoğlu**, Yusuf Bakar**

TÜRK OCAĞI

Ali Karal***

Ömer Gül**

İsmet Düzce**

Michael Eneramo**

Bilal Ceylan**

James Akpama**

Hascan Kırmaz**

İlker Tek**

Justice Amenyaglo**

(Dk.69 Doğukan)*

Remzi Betmezoğlu**

Michael Dome**

(Dk.75 Yunus)*

TD: Derviş Kolcu

MAĞUSA TG

Türkkan Delideniz*

Erdoğ Barkınay*

(Dk.61 Kaan)*

Yasin Kurt*

(Dk.75 Halil Turan)*

Yusuf Beyazi**

Mehmet Gürlü*

(Dk.78 Emre Özsin)*

Adil Uçar*

Arif Uysal*

Yakubu Malik*

Rasheed Omokafe**

Dinopeter Jude*

Sami Ergazi**

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.43 James Akpama, Dk.87 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı)