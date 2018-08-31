Ocak ve Gönyeli’den gollü prova: 3-2

Kartepe’de kampta bulunan iki Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı ile Gönyeli arasında oynanan hazırlık maçını kazanan 3-2’lik skorla Türk Ocağı oldu. Ocak kampı tamamlayarak dün adaya dönerken Gönyeli Kartepe’de hazırlanmaya devam edecek.

Süper Lig temsilcileri Türk Ocağı ile Gönyeli arasında oynanan hazırlık maçının ilk devresinde oyunun hemen başında Gönyeli’nin kazandığı korner atışında yapılan ortaya ceza alanı içinde son dokunan isim Talat oldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İki takımında çok yorgun olduğu gözlerden kaçmazken maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-0 Gönyeli’nin üstünlüğünde son buldu. İkinci devrede as oyuncularını sahaya süren T.Ocağı, 2. devrenin hemen başında kazanılan frikik atışında Ahmet Can ile topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Oyuna ağırlığını koyan T. Ocağı yabancı golcüsü Akande’nin art arda bulduğu 2 golle biranda skoru takımı lehine 3-1 yaptı. Maçın son bölümünde Gönyeli ani bir kontraatakta Osman ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-2 T. Ocağı’nın üstünlüğünde son buldu.

Ocak kampı tamamladı

1 haftalık İzmit Kartepe kampını dün sabah oynadığı Gönyeli maçı ile tamamlayan T. Ocağı, maçın ardından otelden ayrıldı ve alış veriş merkezinde geçirdiği birkaç saatin ardından akşam adaya geri döndü. Teknik patron Hasan Topaloğlu yaptığı açıklamada kamp süresince 14 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaptıklarını, sporcularının gösterdiği özverili ve istekli çalışmasından son derece memnun olduğunu ifade etti. Takıma 2 buçuk gün izin verdiğini belirten Topaloğlu, Pazar Lefke ile yapacakları hazırlık maçı ile tekrar çalışmalara başlayacaklarını söyledi.