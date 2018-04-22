Ocak üçlük attı: 1-0

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Cemal Sakallı, Sertan Alkın

TÜRK OCAĞI: Ali Karal, Ömer Gül (Dk.80 Mehmet Uçar), İsmet Düzce, Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, James Akpama, Michael Dome, Doğukan Altuntaş, Hascan Kırmaz (Dk.80 Justice), Remzi Betmezoğlu

(Dk.86 Hasan Sadrazam), Michael Eneramo

BİNATLI: Yusuf Yontar, Erbay Bertiz, Ayhan Dumancı, Taner Bingöllü (Dk.64 Erencan), Çağdaş Arslan (Dk.46 Remzi), Reşit Erişik, Mehmet Erol, Mehmet Neşe (Dk.46 Şenol), Ebimobowei Peter, Kehinde, John Bello

GOL: Dk.12 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı)

K-Pet Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Türk Ocağı konuk ettiği Binatlı’yı 1-0 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Karşılaşmada Türk Ocağı’nın golü 12. dakikada Remzi Betmezoğlu’ndan geldi. Türk Ocağı aldığı galibiyet ile puanını 35’e yükseltirken konuk Binatlı aldığı mağlubiyet ile 49 puanda kalarak haftayı tamamladı.