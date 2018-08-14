Ocak tanıdık isimleri alıyor

Yeni sezon hazırlıklara teknik direktör Hasan Toplaoğlu gözetiminde aralıksız devam eden Türk Ocağı, geçtiğimiz sezon Gençler Birliği formasını terleten yabancı oyuncu Tonbara Tiagoli’yi bonservisli olarak transfer etti.

Geçtiğimiz hafta Mağusa Türk Gücü ile eski öğrencisi Yakubu Malik’in transferini tamamlayan Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Topaloğlu şimdi de Gençler Birliği’nde birlikte çalıştığı futbolcusu Tonbara Tiagoli’yi kadrosuna dahil etmiş oldu.