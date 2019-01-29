Ocak-Şubat’ta hortum riski

Severe Weather Europe yıllık hortum riski haritası yayınladı. Haritaya göre; Kıbrıs’ta Ocak ve Şubat aylarında hortum bekleniyor. Severe Weather Europe’nin yaptığı araştırmaya göre, hortum Kıbrıs’ta başlayıp, ilerleyen aylarda tüm Avrupa kıtasına ve Balkanlara yayılacak. Söz konusu haritada ay ay hortum riskinin olduğu bölgeler yer alıyor.