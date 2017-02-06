Ocak sonradan açıldı: 2-0

STAT: Mete Adanır

HAKEMLER: Timur E. Bodi**, Emre Çeviksöz**, Cem Öksüzoğulları**

TÜRK OCAĞI: Mattaios Andreou**, Hasan Sadrazam** (Dk.90 Deniz Kurtay), Mustafa Ercan**, Coşkun Ulusoy**, James Akpama**, Burak Sarıkaya**, Yunus Emre İleli**, Justice Amenyaglo* (Dk.65 Deniz Kibar***), Bilal Ceylan**, Chukwuemeka Uzokwe* (Dk.80 Sadick Adams), Ertaç Taşkıran**

DEĞİRMENLİK: Çağan Çeko**, Gençali Kumaş**, Rifat Kanıöz**, Burçin Kerimoğulları*, Sercan Çoban*, Haşim Girgin**, Ümitcan Babahan** (Dk.81 Emre İmam), Yusuf Kumaş** (Dk.80 İbrahim Yıldız), Wanderson Miranda* (Dk.71 Osman Kaya), Fehim Yılmaz**, Uğur Aktaş**

GOLLER: Dk.75 Coşkun Ulusoy, Dk.90 Ertaç Taşkıran (TOL)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Yusuf Kumaş

Süper Lig’in 17’nci haftasında ligde kötü günler geçiren Değirmenlik’i konuk eden Türk Ocağı, ilk devresi golsüz biten karşılaşmanın ikinci devresinde bulduğu peş peşe gollerle kazandı. İlk olarak sahneye 75’inci dakikada Coşkun Ulusoy çıktı. Karşılaşmanın son dakikasında Ertaç’la sonuca giden Türk Ocağı puanını 29’a yükseltti. Bu maçtan da yara alan Değirmenlik, 12 puanla ligin 15’inci sırasında bulunuyor.

Önemli anlar

75. dakika: Hasan Sadrazam’ın yaptığı ortada ceza sahası içinde karambol yaşandı. Topa son dokunan tecrübeli oyuncu Coşkun Ulusoy takımını öne geçiren golü attı. (1-0)

85. dakika: Rifat sol taraftan ortasını yaptı ceza sahasında Osman Kaya topu indirdi. Sercan vuruşunu yaptı top az farkla dışarıya gitti.

90. dakika: Deniz Kibar ceza sahası içinde kaleciyide geçerek yanındaki Eratç’a pasını aktardı. Ertaç, topu boş kalaye yollayarak maçın sonucunu tayin etti. (2-0)