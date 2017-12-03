Ocak sonradan açıldı: 0-5

K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Ozanköy ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı konuk ekip lehine 1-0 önde tamamlanırken, oyunun son 10 dakikasında 4 gol daha bulan Türk Ocağı 5-0’lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Türk Ocağı’nın galibiyet golleri Ertaç Taşkıran (2), Dinopeter, Bilal Ceylan ve Mehmet Uçar’dan geldi. Bu sonuçla Türk Ocağı 13 puana yükselirken, Ozanköy 10 puanda kaldı.

STAT: M. Özkayım Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu***, Ali Orçan***, Cemal Sakallı***

OZANKÖY

Mehmetemin İlter**

Hüseyin Çakmak**

Nedim Biçen*

Berk Şen*

Guis Namike**

Fikret Yağcıoğlu*

(Dk.71 Ali Kopça)*

Junior Dijon*

Hüseyin Aydıngönül*

(Dk.60 Bekir Yıldız)**

Hasan Yanaroğlu*

(Dk.77 M. Gül)*

Marc Dijon*

Alpay Eminoğlu*

TD: Seran Kaşif

TÜRK OCAĞI

Matthois Andreou**

Hasan Yaşınses**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan***

James Akpama*

Muhammed Uçar**

(Dk.85 H. Sadrazam)

Dinopeter Jude***

Doğukan Altuntaş**

(Dk.75 İlker)*

Ertaç Taşkıran**

Justice Amenyaglo**

(Dk.85 Mehmet Uçar)**

TD: Mehmet Bolkan

GOLLER: Dk.35 Bilal Ceylan, Dk.80 ve 90 Ertaç Taşkıran, Dk.82 Dinopeter, Dk.89 Mehmet Uçar (Türk Ocağı)

