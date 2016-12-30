Ocak sona doğru açıldı: 2-0

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek*, Sabriye Atikoğlu**, Mehmet Tarım**

TÜRK OCAĞI: Mathios Andreou**, Yunus İleli**, Mustafa Ercan**, Mustafa Avcı**, Coşkun Ulusoy**, James Akpama Obagha* (Sadick Adams*), Burak Sarıkaya** (Dk.46 Hasan Sadrazam**), Doğukan Altuntaş** (Ragıp*), Muhammed Ali Uçar**, Ertaç Taşkıran**, Emeka Uzokwe***

G.GÜCÜ: Çağatay Gürler*, Hüseyin Taşçı**, Daniel Addo**, Ali Akbulut**, Derviş Özeralp* (Orhan Çokbekler*), Hakan Altın* (Tayfun Doğan*), Gökhan Özer**, Özcan Saygı*, Raif Selden* (Zeeb), Uğur Sönmez*, Debola**

GOLLER: Dk:82 Chukwuemeka Uzakwe, Dk.90+1 Ertaç Taşkıran (TOL)

K-Pet Süper Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle Türk Ocağı oldu. Girne ekibinin galibiyet golleri 82’de Emeka ve 90+1’de Ertaç Taşkıran’dan geldi. Bu sonuçla Türk Ocağı 25 puanla altıncı sırada ilk yarıyı tamamladı. G.Gücü ise 17 puanla 11’inci sırada yer aldı.