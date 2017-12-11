Ocak sona bıraktı: 2-0

K-Pet Süper Lig’in 12’inci haftasında Yeni Boğaziçi’ni konuk eden Türk Ocağı, rakibini karşılaşmanın son anlarında bulduğu gollerle mağlup etti. Yeni Boğaziçi’nden İsrael ikinci yarı başında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kaleci Ersoy’un yaptığı kurtarışlarla dikkat çektiği maçta deneyimli eldiven yerini 84’te Remzi’ye bırakırken, Ocak’ın golcü futbolcusu Ertaç 87 ve 90+5’inci dakikalarda kaydettiği gollerle Türk Ocağı’na 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Türk Ocağı 16 puana yükselirken, Y.Boğaziçi haftayı 11 puanda noktaladı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler*, Emre Çevikdal**, Emine Yarkın*

TÜRK OCAĞI

M. Andreou**

Hasan Yaşınses**

(Dk.80 M. Uçar)**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan**

James Akpama**

Muhammed Uçar**

Dinopeter Jude***

Doğukan Altuntaş**

(Dk.76 İlker)*

Ertaş Taşkıran**

Justice Amenyaglo**

(Dk.67 Yunus)*

Y.BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ**

(Dk.84 Remzi)*

Zübeyir Elmazoğlu**

Haşim Girgin**

Keita Ousmane**

Nodar Mammadov**

Hüseyin Genel**

İsmail Tırlık**

Burçin Kerimoğulları**

Ramadan Ağdaç**

(Dk.73 Tugay)*

İsrael Tety*

Mustafa İnanç*

(Dk.54 Ahmet)*

GOLLER: Dk.87 ve 90+5 Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı)

KIRMIZI KART: İsrael Tety (Y.Boğaziçi)