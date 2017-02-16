Ocak şeytanın bacağını kırdı: 0-1

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek, Ömer Doğru, İsfendiyar Açıksöz

DOĞAN TB: Ozan Mercan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Ahmet Çağer (Dk.60 Tunahan), Koral Saymaz, Quadri Rahemm (Dk.46 Joel), Quincy Osei, Salih Güvensoy, Aydın Aygın, Selim Saygı, Ahmet Coşkun (Dk.70 Kenan)

TÜRK OCAĞI: Matthaios Andreou, Yunus İleli, Mustafa Ercan, Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, James Akpama, Coşkun Ulusoy (Dk.79 H. Sadrazam), Muhammed Uçar, Deniz Kibar, Ertaç Taşkıran, C. Uzokwe (Dk.90+1 Sadick)

SARI KARTLAR: Dk.8 Rahemm, Dk.42 A. Çağer, Dk.90+2 A. Sönmez (DTB) - Dk.63 M. Uçar (TOL)

GOL: Dk.45 Ertaç Taşkıran (p) (Türk Ocağı)

Yenidüzen Spor Servisi

Koopbank Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı'nda kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan 'Leymosun Derbisi'nde gülen taraf Türk Ocağı oldu. Türk Ocağı'na turu getiren golü 45'inci dakikada penaltıdan Ertaç kaydetti. Ligde iki kez karşılaştığı Doğan Türk Birliği’ne 1 kez yenilen 1 kez de son dakikalarda yediği golle berabere kalan Türk Ocağı bu kez kazanarak kupada bir üst tura çıktı.

Önemli anlar

20'nci dakikada kullanılan Türk Ocağı köşe atışında geriden gelen Bilal'in kafa vuruşu kaleci Ozan'ın üstüne gitti.

29'uncu dakikada Doğan Türk Birliği ortasında Hasan Kanlı'nın kafa vuruşunu kaleci Andreou köşeden çıkardı.

40'ıncı dakikada ceza alanı köşesinde topla buluşan Ertaç'ın plase vuruşunu kaleci Ozan dışarı tokatladı.

44'üncü dakikada ceza alanı içinde Uzokwe'ye yapılan harekete penaltı kararı çıktı. 45'inci dakikada Ertaç topu filelerle buluşturarak takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

54'üncü dakikada Ertaç'ın ara pası ile soldan ceza alanına giren Deniz karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.

70'inci dakikada atılan uzun topta kafalardan seken topa kaleci Andreou boşa çıkarken, topu bir anda önünde bulan Koral'ın vuruşu dışarı gitti.

77'de atıla topla ceza alanı solunda buluşan Salih'in yakın mesafeden sert şutunu kaleci çıkardı.

80'inci dakikada Ertaç'ın ceza alanı dışından sert şutu üst direkten döndü. 84'te Joel'in ceza alanı dışından şutunda Salih'in müdahalesi ile kaleci Andreou boşta kaldı. Top da dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-0 Türk Ocağı üstünlüğünde tamamlandı.