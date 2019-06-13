Ocak-Mayıs hayat pahalılığı oranı yüzde 6.22

Ayşe GÜLER

Ülkedeki 5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 6.22 olarak belirlendi, gözler 6 aylık enflasyon rakamına çevrildi.

Daha önce Ocak-Haziran ayı için öngörülen yüzde 8.40’lık hayat pahalılığı oranının uygulamaya nasıl yansıyacağı merak uyandırdı.

Öte yandan Ocak-Mayıs ayları için Türkiye’deki enflasyon rakamı ise yüzde 4.99 oldu.

İki ülke arasındaki rakamlar kıyaslandığında Türkiye, ‘enflasyon’ yani ‘pahalılık’ bakımından Kıbrıs’ın kuzeyinin gerisinde kaldı.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ise geçen yıl yapılan tahmine göre 2019’un ilk 6 ayı için enflasyon oranın yüzde 8.40 olduğunu, fakat Haziran ayı sonunda gerçekleşecek rakamın bu tahmin altında kalabileceğini kaydetti.

ÜLKEDE AY AY ENFLASYON RAKAMLARI: Ocak: 0.53

Şubat: - 0.15

Mart: 1.33

Nisan: 3.95

Mayıs: 0.47 TÜRKİYE’DEKİ ENFLASYON RAKAMLARI: Ocak: 1.06

Şubat: 0.16

Mart: 1.03

Nisan: 1.69

Mayıs: 0.95

DPÖ Müsteşarı Muhtaroğlu:

“Yılsonu itibariyle beklenti yüzde 16.70”



Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 5 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 6.22’ye ulaştığını söyledi.

Muhtaroğlu, geçen yıl yapılan tahmine göre 2019’un ilk 6 ayı için enflasyon oranının yüzde 8.40 olduğunu, fakat Haziran ayı sonunda gerçekleşecek rakamın bu tahmin altında kalabileceğini kaydetti.

Dövizde yaşanan gerilemenin devam etmesi, akaryakıt ve elektriğe zam yapılmaması durumda enflasyon rakamlarının gerileyebileceğini de dile getiren Muhtaroğlu, yine geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaya göre yılsonu itibariyle hayat pahalılığı oranının ise yüzde 16.70 olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ise geçen yıl yapılan tahmine göre 2019’un ilk 6 ayı için enflasyon oranın yüzde 8.40 olduğunu, fakat Haziran ayı sonunda gerçekleşecek rakamın bu tahmin altında kalabileceğini kaydetti.

SON 5 AYDA ENFLASYON RAKAMLARI NEYDİ?

Ocak’ta yüzde 0.53…

DPÖ verilerine göre; Ocak ayındaki enflasyon oranı yüzde 0.53 olarak açıklanmıştı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 311 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 157 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 64.27’yle patlıcan, yüzde 61.95’le dolmalık biber ve yüzde 55.08’le kavun oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 65.71 piyango bileti (TC), yüzde 50.00 piyango bileti (KKTC) ve yüzde 27.30 beyaz lahanada yaşandı.



Şubat’ta eksi değer…

Şubat ayı enflasyon oranında bir önceki aya göre %- 0.15, bir önceki yılın aralık ayına göre %0.37 değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 275 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 177 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %93.83 çiçek lahanası, %78.34 beyaz lahana ve %51.44 erik oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %47.57 kabak, %39.71 yurt dışı tur (Fransa) ve %23.12 enginar oldu.

Mart’ta 295 madde ortalama fiyatlarında artış

Öte yandan Mart ayında hayat pahalılığı bir önceki aya göre yüzde 1,33 olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmişti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal, yüzde 58.31 üzüm, yüzde 48.02 erik ve yüzde 43.07 kabak olurken; en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise, yüzde 40.83 bakla, yüzde 28.05 salatalık ve yüzde 27.55 bezelye olarak sıralandı.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana gruptan 9’unda ana artış, 3’ünde düşüş yaşandı.

En yüksek enflasyon Nisan’da

Nisan’da ise enflasyon oranı ilk 3 aya kıyasla zirveye ulaştı, yüzde 3.95 olarak belirlenmişti.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.72 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.77 değişim oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11.96 alkollü içecekler ve tütün ana grubunda gerçekleşti.

Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 10.69, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 7.85, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 6.63, ulaştırma ana grubunda yüzde 4.63, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 4.33, Eğitim ana grubunda yüzde 1.60, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1.33, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1.24, sağlık yüzde ana grubunda yüzde 0.75, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 0.65, Haberleşme ana grubunda %0.48 artış gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 342 maddenin ortalama fiyatlarında artış,90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 68.36 Greyfurt, yüzde 66.67 Piyango Bileti (TC) ve yüzde 66.55 Brokoli oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 44.62 Salatalık, yüzde 44.06 Taze Fasulye ve yüzde 42.41 Patlıcan oldu.

Mayıs’ta gerileme

Mayıs ayı hayat pahalılığı oranı ise yüzde 0.47 olmuştu.

DPÖ’den yapılan açıklamada, bir önceki aya göre, 327 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği ifade edilirken, en fazla bakla, limon ve pancar fiyatlarının arttığı belirtildi.

Buna göre yapılan araştırmada en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %37.71 ile taze bakla, %36.75 ile limon ve %29.29 ile pancar oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %66.95 biber çarliston, %58.78 biber dolmalık ve %55.66 çiçek lahanası oldu.





TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Piyasalarda yapılan anketlerde, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,3 oranında artacağı tahmin edilmişti. Ancak artış yüzde 0,95 oranında oldu.

Böylece yıllık TÜFE yüzde 18,71'e geriledi. 5 aylık TÜFE artışı ise yüzde 4,99 oldu.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 2,67 oranında artarken yıllık artış, yüzde 28,71'e geriledi.

Amcaoğlu: Asgari ücret belirlenmeli

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, şu ana kadarki hayat pahalılığının yüzde 6.22 olduğunu ifade etti.

BRT’de Damla Soyalp’ın konuğu olan Amcaoğlu, kamunun yanı sıra özel sektörün de asgari ücretinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “İlk önce hayatın zamlanması engellenecek. Daha az alanın nasıl daha çok alım gücünü sağlarız bakmak lazım bu da hayatı pahalılaştıran en önemli kalem olan enerji ve akaryakıt maliyetini düşürerek olur” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Hayat Pahalılığının dondurulmasının söz konusu olmadığını, günü geldiğinde bunun hükümet tarafından ele alınıp bir sonuca bağlanacağını kaydetti.