Ocak, Malik'i bitirdi

Girne ekibi bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde bulunan Yakubu Malik'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Gençler Birliği, 2. devrede de Mağusa Türk Gücü forması giyen Malik, sarı yeşilli ekibin yeni sezon öncesi 3 yabancısını belirlendiği için Mağusa Türk Gücü forması giyemeyecek olmasından dolayı gözden çıkarılmıştı.

Ocak, oyuncu ile yaptığı temaslar sonrasında mutlu sona ulaştı.

Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Topaloğlu'nun daha önce Gençler Birliği'nde birlikte çalıştığı Malik'in yarın adaya gelmesi ve takıma dahil olması bekleniyor.