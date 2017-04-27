Ocak kupa aşkına: 3-2

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek, Kaan Koday, Ahmet Özkurtuluş

TÜRK OCAĞI: Andreou, Yunus E. İleli, Mustafa Ercan, Bilal Ceylan, James Akpama, Mustafa Avcı, Justice Amenyaglo, Muhammed A. Uçar (Dk.89 İlker), Hasan Sadrazam (Dk.71 Coşkun), Ertaç Taşkıran, C. Uzokwe (Dk.80 S. Adams)

G. BİRLİĞİ: Raif Pehlivan, Sinan Öğüt (Dk.73 Abdullah), Mehmet Erol, Yusuf Beyazi, Emir Dolu, Yakubu Malik, Arif Uysal, Nnaemeka Uzor, İbrahim Köse (Dk.62 Barış), Şenol Şöför, Halil Türen (Dk.61 Sertan)

GOLLER: Dk.18 ve 54 Ertaç Taşkıran, Dk.42 Bilal Ceylan (TOL) - Dk.31 ve 73 Nnaemeka (G.Birliği)

Koopbank Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Türk Ocağı ile Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. İskele’de oynanan ve 1-1 tamamlanan ilk maçın ardından kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan maç büyük çekişmeye sahne oldu. Maçı 3-2 kazanan Türk Ocağı 5’inc kez finale yükseldi.

Türk Ocağı’na finali getiren golleri Ertaç Taşkıran (2) ve Bilal Ceylan kaydederken, Gençler Birliği’nden Nnaemeka’nın attığı 2 gol İskele ekibine final için yeterli olmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Ocak tribünlerinden sahaya atılan pet şişeler atılırken maç sonunda yaşanan kısa süreli gerginlik güvenlik güçleri ve sağ duyulu kişiler tarafından önlendi. Bu sonuçla Türk Ocağı, 12 Mayıs’ta Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan finalde Yalova’nın rakibi oldu.

Önemli anlar

Dk.8: Gelişen Gençler Birliği atağında Şenol'un sağ çaprazdan şutunu İbrahim Köse tamamlayarak filelere gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

Dk.18: Uzokwe kendi çabası ile kazandığı topu sağdan çizgiye inerek yerden içeri kesti. Ertaç topu tamamlayarak takımını öne geçirdi: 1-0

Dk.27: Sağdan yapılan ortada İbrahim Köse'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

Dk.31: Arif'in şutunda savunmadan seken topu Andreou elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Nnaemeka kafa ile skora eşitlik getirdi: 1-1

Dk.35: İbrahim, Şenol ile verkaç yaparak sağdan bindirdi. Yerden ortasında Nnaemeka'nın vuruşu Andreou'da kaldı.

Dk.41: Türk Ocağı'nda kullanılan köşe atışına ön direkte iyi yükselen Bilal kafa ile takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1

İlk yarı 2-1 Türk Ocağı üstünlüğünde tamamlandı.

Dk.51: Justice soldan ceza alanına girer girmez sert vurdu, top uzak direk yanından dışarı gitti.

Dk.54: Ara pasında savunma arkasına sarkan Ertaç karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı: 3-1

Dk.73: Arif'in sağ çaprazda şutunu Andreou önlerken dönen topu tamamlayan Nnaemeka farkı tekrar bire indirdi: 3-2

Maçta başka gol olmayınca Türk Ocağı finale yükseldi.