Ocak hedefi tutmadı, yeni hedef Mayıs 2020!

‘Yıl sonu tamamlanması’ hedeflenen yeni Ercan Havaalanı’nda, projeyi yürüten şirketlerden birinin ödemesini alamadığı gerekçesiyle iş bırakmasına bağlı ‘dış cephe kaplaması’ durdu… Ercan’ın tamamlanması için yeni hedef Mayıs 2020 olarak belirlendi…

‘Yeni Ercan’da yılsonu hedefi tutmadı, yeni hedef Mayıs 2020 olarak belirlendi…

Son günlerde inşaatındaki aksamalar ve buna bağlı bazı tartışmalarla basına yansıyan yeni Ercan Havaalanı’nı inşaatının devam ettiği öğrenilirken, binanın dış cephe kaplamasının durduğu öğrenildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geçtiğimiz Nisan ayında Ercan Havalimanı inşaatında düzenlediği basını bilgilendirme turunda, Yeni Ercan için “yılsonu ya da Ocak 2020” hedefini açıklamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yakın kaynaklardan alınan bilgiler, yeni Ercan Havaalanı’nın dış cephe kaplamasını yapan Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin ‘ödemesini alamadığı’ gerekçesi ile iş bıraktığı yönünde oldu.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş ise konuya ilişkin açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Şirket Direktörü Kenan Aracı’nın asistanından alınan bilgide, konunun şirket gündeminde olduğu fakat bu yönde herhangi bir basın açıklaması yapılmayacağı ifade edildi.

21 Temmuz tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ercan Havaalanı işletme hakkı sahibi, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ. Başkanı Emrullah Turanlı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı bir ‘Yeni Ercan toplantısı’ yapıldığı da elde edilen diğer bilgiler arasında yer aldı.

Dış kaplama durdu…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yakın kaynaklardan alınan güvenilir bilgiler, yeni Ercan Havaalanı’nın dış cephe kaplamasını yapan Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin ‘ödemesini alamadığı’ gerekçesi ile iş bıraktığı yönünde.

Kıbrıs’tan Tüfekçi Group ve Türkiye’den Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Thyssen isimli bir Alman firmasının yürüttüğü projede yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’e konuşan Ercan Havaalanı işletme hakkı sahibi, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ. Başkanı Emrullah Turanlı “Yeni Ercan inşaatının” durduğu iddialarını yalanlamıştı.

Emrullah Turanlı ödeme almayan firmaların iş bırakarak şantiyeyi terk ettiği iddiasını reddetmişti. Buna karşın Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yürüttüğü dış cephe kaplaması durduğu biliniyor.

‘Hedef sene sonu’ydu…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geçtiğimiz Nisan ayında Ercan Havalimanı inşaatında düzenlediği basını bilgilendirme turunda, Yeni Ercan’ın yılsonu hizmete girmesi hedefi belirtilmişti. Onlarca basın mensubunun bilgilendirildiği ‘Ercan turu’nda, ‘Yaz sonuna kadar yeni pist, sene sonuna kadar da terminalin tamamlanması hedefi’ müjdelenmişti.

Ercan Havalimanı şantiyesinde 12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen organizasyonda, Yeni Ercan Havalimanı apron ve terminal inşaatı ile ilgili brifingin ardından, apron ve terminal inşaatı da gezilmişti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yaptığı açıklamada, her şey planlandığı gibi giderse 2019’un sonu itibarıyla bu yapının hayata geçmiş olacağını ifade etmiş, “Umarım ve dilerim bir gecikme yaşanmaz ve 2019 yılında bu güzel eser ülkemize kazandırılmış olur” ifadelerini kullanmıştı.