Ocak güle oynaya: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında Türk Ocağı ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı 4-1’lik skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta derbi mağlubiyeti ile ikinci devreye başlayan Ocak’a galibiyeti getiren golleri Remzi Betmezoğlu, Turgut Kaan ile penaltılardan Akande ve Bilal Ceylan kaydetti. Baf Ülkü Yurdu’nun tek sayısı Azat Tip’ten geldi. Baf Ülkü Yurdu ayrıca kazandığı bir penaltı atışında Joseph’in ayağından yararlanamadı ve vuruşu kaleci Hasan Piro önledi. Bu skorun ardından Türk Ocağı puanını 27 yaparken, Baf Ülkü Yurdu 25 puanda kaldı. Ligin 18’inci haftasında Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Baf Ülkü Yurdu ise Binatlı’yı konuk edecek.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay**, Sertan Alkın**, Recep Yamuk**

TÜRK OCAĞI

Hasan Piro**

Mustafa Avcı**

Mehmet Uçar**

(Dk.53 Deniz)**

Turgut K. Çoban**

Bilal Ceylan**

Ahmet Coşkun**

Doğukan Altuntaş**

Remzi Betmezoğlu**

Tonbara Tiongoli**

(Dk.71 Ahmet Can)*

Ahmet Saygı**

Akande Christian**

TD: Hasan Topaloğlu

BAF ÜY

Erdoğan Nay*

Joseph Obidiaso*

Lawal Murtadah**

Ahmet Hatay**

Fikri Arslan**

Mehmet Göktaş**

(Dk.72 Onur)

İbrahim Hatay**

Azat Tip**

Berk Şen*

(Dk.60 Hasan)*

Mustafa Gardiyanoğlu*

(Dk.46 Tahsin)*

Hasan Sedatgil*

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.9 Remzi Betmezoğlu, Dk.38 Turgut K. Çoban, Dk.57 (P) Akande, Dk.59 (P) Bilal Ceylan (Türk Ocağı) – Dk.11 Azat Tip (BÜY)

