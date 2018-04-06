Ocak, derbi morali ile hazırlanıyor

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de henüz rahat bir konumda olmayan Türk Ocağı, geçtiğimiz hafta Yenicami ile birlikte şampiyonluk yarışı içinde bulunan ezeli rakibi Doğan Türk Birliği’ni ikinci yarıda kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etme başarısı gösterirken, aynı başarıyı Ozanköy karşısında da gösterip Play out çizgisinden uzaklaşmayı hedefliyor.

“Türk Ocağı (TOL) camiası adına çok önemli bir derbi olan Doğan Türk Birliği karşılaşması, içlerine girdikten sonra da benim içinde çok önemli oldu” açıklamasını yapan Teknik Direktör Derviş Kolcu, “1974 öncesi Leymosun derbisi, 74 sonrası ise Kıbrıs derbisi olarak adlandırılan bu maçı kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Kolcu: “TOL’un başında bulunmak benim için bir şanstır”

Futbolculuk yıllarında çok büyük maçlara çıktığını kaydeden TOL Teknik Direktörü Derviş Kolcu, “İçine girdikten sonra anladım ki en büyük derbi TOL – DTB maçlarıdır. Böylesi önemli bir derbide TOL’un başında teknik direktör olarak bulunmak ise benim için çok önemli bir şanstır” dedi. Kolcu “Geçtiğimiz hafta boyunca DTB maçına gerek taktik, gerek mental olarak oyuncuları başkanla birlikte hazırlamaya çalıştık ve çok iyi hazırladığımızı da söyleyebiliriz. Bunu zaten özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında gösterdik. İlk yarının sonunda soyunma odasına 1-0 mağlup girip, ikinci yarının sonunda 1-4 galip gelerek böylesi önemli bir maça nasıl hazırlandığımızı da göstermiş olduk” dedi. Şu an takımın moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu belirten Kolcu, “Yarın oynayacağımız ve bizim için DTB maçı kadar önem taşıyan maçlarından biri olan Ozanköy maçını düşünüyoruz” dedi.

“Ozanköy maçını kazanıp Play out çizgisinden uzaklaşacağız”

Süper Lig’deki sıralamada Play out çizgisinde bulunan TOL, yarın karşı karşıya geleceği Ozanköy maçına, DTB maçına hazırlandıkları gibi hazırlandıklarının altını çizen TOL Teknik Direktörü Derviş Kolcu, “DTB maçını kazanmak tabi ki çok önemliydi, ancak böylesi önemli bir karşılaşmayı kazandıktan sonra oynayacağınız maçı kaybetmek kötüdür” diye konuştu. Kolcu, “Bu nedenle DTB maçına nasıl hazırlandıysak Ozanköy karşılaşmasına da ayni ciddiyetle hazırlandık. Umarım hafta içinde yaptığımız tüm çalışmaları saha içerinde uygulamada zorlanmayız ve kazanıp yolumuza Play out çizgisinden uzaklaşmış vaziyette devam ederiz” dedi.