Ocak Çetinkaya’yı yaktı: 1-0

K-Pet Süper Lig’in 22’nci hafta kapanış karşılaşmasında Türk Ocağı ile GAÜ Çetinkaya karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi Türk Ocağı 50’nci dakikada Remzi Betmezoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 kazandı. Karşılaşmada GAÜ Çetinkaya 33’üncü dakikada kazandığı penaltı atışından Hüseyin Kayalılar’ın ayağından yararlanamadı, vuruşu kaleci Ali Karal önledi. Bu skorun ardından alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Türk Ocağı iki maç aradan sonra galip gelerek 28 puana yükseldi. GAÜ Çetinkaya’nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, lider Yenicami ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Sarı kırmızılılar haftayı 41 puanda tamamladı.



STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Necmi Bulut**, Şakir Azizoğlu**

TÜRK OCAĞI

Ali Karal**

Yunus E. İleli**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan***

James Akpama**

(Dk.89 H. Sadrazam)

Michael Dome**

Doğukan Altuntaş**

Hascan Kırmaz*

(Dk.68 Justice)*

Remzi Betmezoğlu***

Michael Eneramo**

(Dk.80 Ömer Gül)*

TD: Derviş Kolcu

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Abbas Osum*

Serhan Önet**

Tunç Özgürgün**

Batuhan Calban***

Hüseyin Kayalılar*

İbrahim Çıdamlı**

Ümitcan Babahan**

(Dk.78 Mustafa Kemal)*

Barine Eko**

David Solomon**

Muammer Tip*

TD: Turan Altay

GOL: Dk.50 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı)