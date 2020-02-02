Hazine ve Muhasebe Daiesi’ne göre ocak ayında memur maaşlarına 144 milyon 802 bin 491 TL, emekli maaşlarına ise 121 milyon 12 bin 353 TL ödeme yapıldı.



Ekim ayı ek mesailerinin 9 milyon 877 bin 839 TL olarak ocak ayında ödenmesi de dikkat çekti.



Belediyelere 31.9 milyon TL; BRTK, TAK, TÜK, Din İşleri ve Cypvruvex’e 10,6 milyon TL ve Sosyal Sigortalara 55.2 milyon TL katkı yapıldı.

Maliye Bakanlığı, ‘cari ve muhtelif ödemelerini’ açıkladı.



Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nün açıklamasıa göre 1 Ocak 2020’den 31 Ocak 2020’ye kadar piyasaya toplam 524 milyon 155 bin 720 TL ödeme yapıldı.



Maliye Bakanlığı’nın emekli ikramiyesi, YDÜ Hasta Sevki, ilaç ödemeleri ve müteahhitlik ödemelerini bir bütün olarak açıklaması dikkat çekti. Bu alanda 95 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldı, ancak, her kaleme ne kadar ödeme yapıldığı paylaşılmadı.



Yapılan ödeme kalemleri şöyledir:

Emekli ikramiyeleri, ilaç firmaları,

temizlik şirketleri, müteahhitlik ödemeleri,

YDÜ hasta sevki, Elektrik Kurumu daire

Tüketimleri ödemeleri 95, 277, 343, 37 TL

TC ödemesi 1, 480, 434, 96 TL

Savunma ödemesi 1, 292, 597, 80 TL

BRTK Türksat ödemesi 1, 558, 103, 03 TL

BRTK yenilenebilir enerji ödemesi 1, 052, 641, 47 TL

Arıcılara destek ödemesi 509, 620, 00 TL

BRTK elektrik için yapılan ödeme 5, 317, 800, 44 TL

Navlun – çiğ süt ödemesi 6, 312, 614, 20 TL

İşçi + memur Sosyal Sigorta prim ödemesi 13, 481, 797, 90 TL

Burs ödemesi 1, 542, 620, 97 TL

Taşımacılık 4, 723, 589, 22 TL

Ekim ayı ek mesaisi (2019) 9, 877, 839, 46 TL

İşçi ödemesi maaş 5, 676, 964, 22 TL

BRTK ek mesai ödemesi 100, 516, 81 TL

Kasım – Aralık ayları Cumhurbaşkanlığı katkı ödemesi 198, 000, 00 TL

Avukat ödemesi 313, 278, 47 TL

Temsilcilik İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemeleri 42, 755, 74 TL

Emekli maaşları 121, 012, 353, 93 TL

Sosyal Sigorta katkı ödemesi 55, 219, 035, 64 TL

Din İşleri – BRTK emekli maaşları için katkı ödemesi 1, 757, 107, 58 TL

Memur maaşları 144, 802, 491, 17 TL

İhtiyat Sandığı memur – işçi prim ödemesi 7, 598, 829, 46 TL

İşçi fark ödemesi 417, 330, 74 TL

Temsilcilik maaşları 1, 780, 754, 00 TL

Belediye ödemesi 31, 971, 909, 72 TL

BRTK, TAK, TÜK, Din İşleri – Cypvruvex katkı ödemeleri 10, 687, 390, 61 TL

Kıb – Tek teminat iadesi 150, 000, 00 TL

TOPLAM ÖDEMELER 524, 155, 720, 91 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.