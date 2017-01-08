Ocak Antalya’da ısınıyor

Hüseyin KIRAL

K-Pet Süper Lig’in güçlü ekibi Türk Ocağı Antalya kampına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Mehmet Bolkan, kamp yaptıkları otelde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu ifade etti. Ligin Girne ekibi Türk Ocağı Antalya kampına 22 futbolcu, 3 teknik heyet, 1 yönetici, 1 masör, 1 de malzemeci ile katıldı. Rum kaleci Andreu işleri nedeniyle kampa katılamadı.

Bolkan: “Hedefimiz kupayı kazanmak”

K-Pet Süper Lig’de Yenicami’nin ilk devredeki başarısına dikkat çeken Mehmet Bolkan, ilk devrede siyah beyazlı ekibin en yakın rakibi GAÜ Çetinkaya’ya 9 puan fark attığını hatırlattı. Hem kendileri, hem de diğer takımlar açısından Yenicami’yi yakalamanın zor olacağını açıkça ifade eden Bolkan, buna rağmen son haftaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Bu noktada her takımın kupaya yöneleceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, kupayı kazanmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

“Transfer yapmak için girişimlerimiz var”

Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan, ligde son haftaya kadar mücadele etmek ve kupayı kaldırmak için 1 veya 2 transfere ihtiyaç duyduklarını ve bu yönde de gerekli girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Bolkan, önümüzdeki günlerde transfer konusunu da çözüp, ikinci devreye bakacaklarını sözlerine ekledi.

“Önümüzde çok ciddi iki tane maç var”

Mehmet Bolkan, 12 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek Antalya kampında bir hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Kaldıkları otelde Arnavutluk Ligi’nin lideri Kukesi takımının kamp yaptığının bilgisini veren deneyimli teknik adam, bu takımla maç yapmak için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. Bolkan, Kukesi takımının maç yapmayı kabul etmemesi halinde bilinen bir başka takımla maç yapmak için girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Maç yoğunluğuna da dikkat çeken başarılı teknik adam, adaya döner dönmez bir hazırlık maçı daha yapacaklarını, onun ardından 21 Ocak’ta Yalova, 29 Ocak’ta ise Doğan Türk Birliği’yle derbi maçı oynayacaklarını hatırlattı.

“Antalya’da sahalar son derece mükemmel”

Türk Ocağı teknik patronu Mehmet Bolkan, Antalya’da yaptıkları hazırlık kampının tam bir profesyonel bir hazırlık dönemi olduğunu söyledi. Ülkemizdeki sahaları eleştiren deneyimli teknik adam, burada bulundukları ilk gün içerisinde çok yağmurun yağdığını, ancak sahadaki zeminin hiç bozulmadığını sözlerine ekledi.