Ocak alevlendi: 0-3
Konuk olduğu Binatlı’yı 3-0’lık skorla mağlup eden Türk Ocağı, son beş maçında 13’üncü puanını hanesine yazdırdı
K-Pet Süper Lig’in 9’uncu hafta açılış maçında son haftaların iki çıkışta olan takımı Binatlı ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Türk Ocağı ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Son üç haftada hanesine 7 puan yazdıran Binatlı haftalar sonra yenilgi yaşadı. Türk Ocağı ise bu galibiyetle son beş maçından 13 puan çıkarmış oldu. Beş maçlık yenilmeme serisi yakalayan Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri Ahmet Coşkun, Remzi Betmezoğlu ve Akande kaydetti. Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 16 yaptı, Binatlı ise 10 puanda kaldı. Ligin 10’uncu haftasında Türk Ocağı, Gönyeli’yi konuk edecek. Binatlı ise Lefke deplasmanına gidecek.
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER
Turgay Misk
Sabriye Atikoğlu
Fatih Bardakçıoğlu
BİNATLI
Salih Beyoğlu
Burak Sarıkaya
Ayhan Dumancı
Zihni Temelci
(Dk.67 Barkın)
Yunus E. İleli
Chinonso Offor
Kehinde Owoeye
Ammanuel Israel
Hüseyin Taşçı
(Dk.51 Abdullah)
Alattin Yavuz
Mustafa Süzgen
(Dk.62 Sami)
TD: Gökmen Davutoğlu
TÜRK OCAĞI
Adnan Yıldız
İsmet Düzce
Turgut K. Çoban
Mustafa Avcı
Mehmet Aylanç
Yakubu Malik
(Dk.86 İlker)
Remzi Betmezoğlu
(Dk.67 Ahmet Can)
Ahmet Coşkun
Tonbara Tiongoli
Doğukan Altuntaş
(Dk.84 A. Özbahar)
Christien Akande
TD: Hasan Topaloğlu
GOLLER: Dk.53 Ahmet Coşkun, Dk.55 Remzi Betmezoğlu, Dk.80 Akande (Türk Ocağı)