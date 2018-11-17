Ocak alevlendi: 0-3

K-Pet Süper Lig’in 9’uncu hafta açılış maçında son haftaların iki çıkışta olan takımı Binatlı ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Türk Ocağı ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Son üç haftada hanesine 7 puan yazdıran Binatlı haftalar sonra yenilgi yaşadı. Türk Ocağı ise bu galibiyetle son beş maçından 13 puan çıkarmış oldu. Beş maçlık yenilmeme serisi yakalayan Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri Ahmet Coşkun, Remzi Betmezoğlu ve Akande kaydetti. Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 16 yaptı, Binatlı ise 10 puanda kaldı. Ligin 10’uncu haftasında Türk Ocağı, Gönyeli’yi konuk edecek. Binatlı ise Lefke deplasmanına gidecek.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER

Turgay Misk

Sabriye Atikoğlu

Fatih Bardakçıoğlu

BİNATLI

Salih Beyoğlu

Burak Sarıkaya

Ayhan Dumancı

Zihni Temelci

(Dk.67 Barkın)

Yunus E. İleli

Chinonso Offor

Kehinde Owoeye

Ammanuel Israel

Hüseyin Taşçı

(Dk.51 Abdullah)

Alattin Yavuz

Mustafa Süzgen

(Dk.62 Sami)

TD: Gökmen Davutoğlu

TÜRK OCAĞI

Adnan Yıldız

İsmet Düzce

Turgut K. Çoban

Mustafa Avcı

Mehmet Aylanç

Yakubu Malik

(Dk.86 İlker)

Remzi Betmezoğlu

(Dk.67 Ahmet Can)

Ahmet Coşkun

Tonbara Tiongoli

Doğukan Altuntaş

(Dk.84 A. Özbahar)

Christien Akande

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk.53 Ahmet Coşkun, Dk.55 Remzi Betmezoğlu, Dk.80 Akande (Türk Ocağı)