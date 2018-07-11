Ocak Ahmet Can’ı bitirdi

Transfer döneminin başlaması ile birlikte hareketli günler geçiren Türk Ocağı bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı siyahlılar Gençlik Gücü’nden Ahmet Can Tokmak’ı kiraladı. Daha önce Ali ve Yusuf Özbahar kardeşlerin yanı sıra İrfan Özbay ve Akın Topal’ın transferlerini gerçekleştiren Ocak, takımın başına getirilen teknik adam Hasan Topaloğlu’nun raporu doğrultusunda Ahmet Can Tokmak’ı da satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmış oldu.