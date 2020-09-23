Obamwonyi yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da kaldığı apartmanın altında ağır yaralı bulunan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Nijerya uyruklu Omorodion Kelvin Obamwonyi (E-26) yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre Obamwonyi, pazar gecesi saat 00.45 sıralarında, Lefkoşa’da kaldığı apartmanın altında ağır yaralı olarak bulunmuştu..

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Obamwonyi’nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.