Obamwonyi yaşamını yitirdi
Nijerya uyruklu Omorodion Kelvin Obamwonyi (E-26) yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa’da kaldığı apartmanın altında ağır yaralı bulunan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Nijerya uyruklu Omorodion Kelvin Obamwonyi (E-26) yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasına göre Obamwonyi, pazar gecesi saat 00.45 sıralarında, Lefkoşa’da kaldığı apartmanın altında ağır yaralı olarak bulunmuştu..
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Obamwonyi’nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Omorodion Kelvin Obamwonyi, ölüm
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