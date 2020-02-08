Mert Yılmaz, O Ses Türkiye’nin bu yılki güçlü sesleri arasında. İlk turdan itibaren büyük beğeniyle izlenen Kıbrıslı müzisyen, bu gece dördüncü turda bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Sevenlerinin büyük desteğiyle yarışmaya katılmaya karar veren Mert Yılmaz, bu platform aracılığıyla müzikal vizyonunu en iyi şekilde geliştirebilmek hedefinde…

Mert Yılmaz kimdir, ne kadar zamandır müzikle uğraşır?

Mağusalıyım, Kıbrıs, müzik ve sanat aşığı bir müzisyenim. Yaklaşık altı yıldır Girne’de yaşıyorum. Müzik hayatıma tam anlamıyla lise yıllarımın başında girdi. Yirmi yıldır büyük bir keyifle müzikle uğraşıyorum.



Ses Türkiye’ye katılma fikri nasıl oluştu?

Daha çok arkadaşlarım ve ailemin fikriydi aslında. İlk başlarda ben çok sıcak bakmamıştım açıkçası. Sonra bir gün, neden olmasın dedim ve böylelikle macera başlamış oldu.



İlk turda jürinin tümünün senin için döndüğünü gördüğünde neler hissettin?

Oldukça heyecan verici bir andı. Aslında o sahneye çıktığınız andan itibaren yoğun bir heyecan kaplıyor. Müzik başladığı anda bulutlara doğru yükselmeye başlıyor insan. Ve tabii ki tüm jüri üyelerinin döndüğünü görmek beni çok mutlu etti.

“Ben seviyorum o tatlı heyecanı.”



Yarışma ilerliyor, heyecan da muhakkak artıyor. Nasıl bir duygu bu?

Yarışma ilerledikçe bir taraftan sahneye alışırken heyecanın azalacağını düşünmüştüm ancak heyecan artarak devam ediyor. Bu da çok güzel bir duygu... Bu işin doğasında olan bir duygu... Ben seviyorum o tatlı heyecanı.



Murat Boz’un takımındasın, müzikal anlamda kendini orada iyi ifade edebildiğini düşünüyor musun?

Murat Boz için bir şeyler söylemek isterim öncelikle. Murat Boz ince ruhlu ve çok iyi bir müzisyen. Tanıdıkça iyi ki onu seçmişim diyorum. Ancak takımlar çok kalabalık. Dolayısıyla, vokal koçlarının bire bir ilgilenme şansı olmuyor. Ben elimden geldiğince söylemek istediğim ve beni yansıttğını düşündüğüm şarkıları seçerek kendimi ifade etmeye çalışıyorum.

“Her gün yeni bir umuttur”

