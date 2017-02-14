Eren ŞİŞİK

Kıbrıs'ın güneyinde, 21 Kasım 2016 tarihinde Ali Karapaşa isimli taksiciye saldıran iki Kıbrıslı Rum fanatiğin biri yakalandı.

Zanlı, hırsızlıktan yakalandıktan sonra DNA ve parmak izi teşhisi yapıldı ve bu bağlamda söz konusu olayla ilişkisi olduğu tespit edildi.

Kıbrıs Rum polisi, bu gelişme üzerine saldırıya uğrayan Kıbrıslı Türk taksici Ali Karapaşa’ya ulaştı ve kendisine saldıranları teşhis etmesini istedi.

Karapaşa, bu çağrı üzerine teşhis için güneye gitti ve 11 kişi arasında kendisine saldıran kişiyi gösterdi.

Karapaşa: “Beni teşhis etmem için aradılar”

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Ali Karapaşa, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum polisinin kendisini aradığını ve yaşadığı saldırı olayıyla ilgili bir şüphelinin bulunduğunu belirttiğini söyledi.

Karapaşa, “Polis o gün benim üzerimdeki t-shirt’ü emare olarak almıştı. T-shirt üzerindeki kan ve aracım üzerindeki parmak iziyle söz konusu zanlının DNA’larının uyuştuğunu bana söylediler. Ben de gidip bu kişileri teşhis edebileceğimi yazılı olarak beyan ettim.” dedi.

Kıbrıslı Rum polisinin dün sabah saatlerinde teşhis için kendisine tekrardan ulaştığını vurgulayan Karapaşa, “Önüme 11 kişi sıraladılar. Olayın üzerinden üç ay geçtiği için hatırlayıp hatırlayamayacağımdan emin değildim, ancak bana saldırandan emin olduğum için söyledim.” diye konuştu.

Taksici Ali Karapaşa: "Kıbrıslı Rum polisler çok yakından ilgilendi, diğer zanlıyı da yakalamak için iz sürdüklerini anlattılar. 11 kişi arasından saldırganı teşhis ettim. Bu tür saldırılar karşısında polisin duyarlı olduğu göstermek istediklerini özellikle anlattılar."

“Kıbrıslı Türklere duyarlılığımızı göstermek istiyoruz”

Kıbrıslı Rum gazetecilerin ve polisin de söz konusu olayla çok yakından ilgilendiklerini vurgulayan Ali Karapaşa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polisler bu olayla çok yakından ilgilendi. Bu saldırının bir Kıbrıslı Rum’a yapılmasından çok daha hassas bir durum olduğunu anlattılar ve duyarlılıklarını göstermek istediklerini söylediler. Bana ‘Biz, Kıbrıslı Türklere yönelik böylesi saldırılarda çok daha aktif sorumluluk üstleniyoruz' dediler"

“Diğer zanlıyı da yakalayacaklarını söylediler”

Kıbrıs Rum polisinin diğer zanlının da izini sürdüğünü kendisine belirttiğini kaydeden Karapaşa, “Onu da yakalamaya çok yakın olduklarını, 1-2 gün içinde sonuca ulaşacaklarını, beni de teşhis için yeniden arayacaklarını söylediler.”dedi.

“Bu duyarlılık önemli”

Ali Karapaşa, yaşadığı talihsiz saldırı sonrasında zanlıların yakalanacağından ümitli olmadığını ancak bunun bir sonuca ulaşmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Tahmin ediyorum ki ilk kez böyle bir olayda Kıbrıslı Rum suçlu biri yakalandı. Polisler de bu konuda duyarlı davrandı ve Kıbrıslı Türklere yapılan saldırıları durdurmak için çaba sarf ettiklerini bana belirtti" dedi.

Anastasiadis ve Kiprianu hassas

Öte yandan elde edilen bilgiye göre Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılarla ilgili olarak Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de çok hassas olduğu ve son yaşanan Trodos’taki saldırının faillerinin bulunması talimatı verdiği öğrenildi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da bu konuda çalışmalarda bulunması ve bu tür olayların önüne geçilmesi için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Olay nasıl olmuştu?

Kıbrıs'ın güneyinde, Ali Karapaşa, Kıbrıslı Rum iki fanatiğin saldırısına uğramıştı. Ay Demetos geçiş noktası yakınlarında yaşanan olaya Kıbrıs polisi müdahale etmiş ve faillerin bulunması için soruşturma başlatmıştı. Karapaşa söz konusu olayda yüzünden yaralanmıştı