O NE DEMEK?

Mağusa Limanı’na dün sabah Mersin’den aileleri ile birlikte gelen 30 asker, 8 kombaycı ve 15 TC Devlet Su İşleri çalışanı adaya giriş yaptı. Mağusa Limanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait personel ve polis giriş işlemleri sırasında hazır beklerken 23 kişi Malpas’ta karantinaya alındı.

30 asker ve ailesi ise Güzelyurt’ta KYK Öğrenci Yurdu’na karantinaya alındı. Askerlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, “Gelen asker ve aileleri ile ilgili bize bilgi verilmedi. Onlara müdahale edemedik” dedi.

Bu hafta içinde askerlerin adaya gelmeye devam edeceği de öğrenildi.

Atakan: Rutin değişimde olan askerler geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, rutin değişimde olan askerlerin geldiğini, tüm koordinenin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Ülkeye 150 kişinin gelmediğine de dikkat çeken Atakan şu bilgileri paylaştı: “Sayı bize bildirilmez. Bütün yetki Sağlık Bakanlığı'nda, gelen askerler Kolordu Komutanlığı'nın oluşturduğu karantinasına alınır. Kolordu Komutanlığı, Lefke de bir KYK yurdunu karantina merkezine dönüştürdü. Astsubaylar ve aileleri oraya, erler ise komutanlığın belirlediği karantina merkezlerine alınıyor. Son Bakanlar Kurulu'nda dedik ki Türkiye’ye tedavi maksatlı giden vatandaşlar tedavileri bittikten sonra geriye dönebilir. Sağlık Bakanlığına raporlarını atan onay alan herkes geri dönerek, karantinaya alınır. Sağlık sebeplerinden ötürü karantinaya giremeyenler ise evlerinde süreci geçirmekte. Bütün koordine Sağlık Bakanlığı’nda, uçak olmadığı için her iki limandan girişlerdeki kontrol Sağlık Bakanlığı kontrolünde”