“O.K’un telefonunda olay gününe ait konuşma verileri var”

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek Bin TL için ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlı almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Adam öldürme”, “İnsan kaçkırma”, “Alıkoyma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.Ş, Z.K, O.K, 16 yaşındaki B.Ç, O.K, A.S ve 17 yaşındaki S.D’nin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. 7 zanlı tarafından evinden kaçırılıp öldürülen Kennedy Dede’nin babası Peter Dede de dün mahkemeye gelerek davayı takip etti.

Zanlı Ozan Körkurt’un telefonunda konuşma verileri bulundu...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21.45 raddelerinde zanlı Nidai Şanlı’nın daha önceden borç para verdiği ve alamadığı Bin TL nakit parayı tahsil etmek amacı ile zanlıların Kennedy T. Dede’nin evine gittiklerini anımsattı. Zanlıların, Dede’yi zorla hilafı dışında darp edip apartman önündeki zanlı Z.K’ya ait GU 042 plakalı araçla kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götürdüklerini söyleyen Yahat, zanlıların burada Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olduklarını açıkladı. Zanlıların en son 9 Şubat tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak 7’şer gün daha tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Yahat, bu süre içerisinde 37 kişiden daha ifade temin edildiğini, zanlıların olay günü kullandıkları cep telefonları ile ilgili telefon şirketlerinden temin edilen dökümlerde olaydan önce ve olaydan sonra bir çok kişi ile konuşma yaptıklarının tespit edildiğini ancak bu kişilerin bir çoğuna halen ulaşılamadığını belirtti. Yahat, zanlıların ayrıca Barış sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde cezai ehliyetleri konusunda muayeneden geçirildiklerini belirtti. Zanlılardan alınan ve Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi’ne gönderilen cep telefonları ile ilgili olarak uzman tarafından zanlı O.K’un telefonunda olay gününe ait konuşma verileri olduğu bilgisinin geldiğini belirten Yahat, uzman tarafından ses analizi yapılabilmesi için tüm zanlıların seslerinin alındığını açıkladı. Yahat, halen aranan emarelerin olduğunu, alınması gereken ifadelerin olduğunu ve Türkiye’ye gönderilen emareler hakkında raporların beklendiğini belirterek, tüm zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı Nidai Şanlı’nın hücrelerde tehdit edildiği iddia edildi...

Müfettiş Erkan Yahat, zanlıların avukatlarının sorularını yanıtladı. Zanlı N.Ş’nın avukatı Derya Karaca, meselenin soruşturmasını yürüten Müfettiş Erkan Yahat’a, zanlının diğer zanlılar tarafından hücrelerde şiddet ve ölüm tehdidinde bulunduğunu ileri sürerek bu yönde bilgileri olup olmadığını sordu. Müfettiş Yahat ise zanlının kendilerine bu yönde bir beyanda bulunduğunu ancak zanlıların ayrı ayrı hücrelerde bulunduğu için hiç bir zanlının diğer bir zanlıya fiziki şiddette bulunma olasılığının olmadığını söyledi. Zanlının avukatı Derya Karaca, mahkemeden zanlının psikolojik ve fiziksel olarak şiddete maruz kalmaması için Mağusa Kazasına bağlı başka bir karakolun hücrelerine sevk edilmesini talep etti.

Zanlı S.D’nin maktüle vurduğu yönünde ifadeler var...

Zanlı S.D’nin avukatı İbrahim Demirtaş, Müfettiş Erkan Yahat’a zanlının maktül Kennedy Dede’ye vurduğu yönünde ifade veya tespit olup olmadığını sordu. Müfettiş Yahat ise zanlı S.D’nin Dede’ye sert bir cisimle vurduğu yönünde diğer zanlıların ifadelerinin olduğunu açıkladı.

7 gün daha...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlıların tahkikat maksatları bakımından tutukluluk sürelerinin 7’şer gün daha uzatılmasına emir verdi. Gündüz, ayrıca zanlı N.Ş’nın avukatının talebini değerlendirdiğini ve zanlının tehdit edildiği yönünde yazılı bir ifade vermediğinin görüldüğünü belirterek, zanlının tahkikat maksatları bakımından başka bir karakolun hücrelerine sevk edilmesinin uygun olmadığını ve avukatın talebini redettiğini açıkladı.

Dede’ye cenaze töreni düzenlediler...

Cinayete kurban giden Kennedy Dede’nin babası Peter Dede, oğlunun cenazesini teslim almak için KKTC’ye geldi. Dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne gelerek oğlunu öldüren 7 zanlının davasını takip eden acılı baba Peter Dede, öğlen saatlerinde ise oğlu Kennedy Dede’nin cenazesini teslim aldı. Dede’nin arkadaşları ise ölümünden 17 gün sonra dün saat 15:00’de EMU Chapel’de cenaze töreni düzenledi. Dede’nin cenaze törenine başta Dede’nin babası ve kız kardeşi olmak üzere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Dede’nin sevenleri katıldı. Dede’nin cenazesi bugün sabah babası Peter Dede tarafından ülkesine götürüldü.

“Kennedy benim kalbimde...”

Kennedy Dede için EMU Chapel’de düzenlenen cenaze töreninde konuşma yapan ve tören boyunca göz yaşlarını tutamayan Dede’nin acılı kız kardeşi, Kennedy’nin yasını tutuklarını söyledi. Acılı kız kardeş, Allah’ın ne yaptığını bildiğine emin olduğunu ve bu yüzden Allah’ın bu kötü olayın olmasına müsade ettiğini dile getirerek, Kennedy’nin her zaman yanında ve kalbinde olduğunu söyledi. Kardeşi Kennedy’nin tüm hayatı boyunca ilk okul, orta okul, lise ve üniversitede yanında olduğunu söyleyen acılı kız kardeş, Kennedy’nin ölümünden büyük bir acı duyduğunu dile getirdi. Acılı kız kardeş “Tek istediğim kardeşim ile olan tüm güzel anılarımı her zaman hatırlayıp unutmamak. Her zaman yanımdaydı. Kennedy’nin kardeşi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu. Yine törende kısa bir konuşma yapan Kennedy Dede’nin babası Peter Dede ise oğlunun çok iyi bir çocuk olduğunu ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.