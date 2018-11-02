O ithal, bu ithal

- Yüz buldukça yüzsüzleşenlerin kazandığı yer burası...-

"İthal"in bir anlamı "içine alma"dır.

Mızırlık yapmayınız!

Muzurluk da...

Sözlük böyle diyor.

Bildiğimiz anlamı da "yurt dışından gelen..."

* * *

İthalat ülkesiyiz!

Eskiden beri böyle.

Şimdi daha da arttı.

SU ithal.

Öğretmen de!

İMAM ithal.

Cemaat de!

* * *

Son dönemlerde patates ithal, tavuk ithal, süt ithal!

Küfür ithal!

* * *

Sivil Savunma'ya "lider" ithal.

Orduya "komutan."

Merkez Bankası'na "başkan."

* * *

"Gölge bakanlar" var, ithal!

Müşavir diyorlar galiba.

Ya da koordinatör.

Eğitim, gençlik, yerel yönetim, içişleri, maliye, tarım vs...

Hepsinin bir "görevlisi" var, bir de "gölgesi"...

Yönetim ve güç pay ediyorlar (!)

* * *

Şarkıcı da ithal türkücü de!

Davulcu zurnacı dahi ithal!

Turizmci de ithal ruletçi de!

Garson ithal, ahçı ithal!

Berber ithal, rafçı ithal!

* * *

"İthal"in bir anlamı "içine alma"dır.

Adanın kuzeyini birileri "içine almış" mıdır sizce?

Altın tepside sunarsak eğer...