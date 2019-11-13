Geçtiğimiz hafta, Twitter’da dolaşan bir videoya denk geldim.

Damat Berat Albayrak,Türkiye’de son dönemde ardı arkası kesilmeyen zamlardan şikayet eden bir vatandaşa, ekonominin nasıl düzeleceğini, fiyatların nasıl düşeceğini anlatıyor;

Albayrak: Biliyorsun biz Akdeniz’e bir gemi gönderdik. Biliyor musun sen o gemiyi?

Vatandaş: Biliyorum.

Albayrak: Ne yapıyor orada o gemi?

Vatandaş: Petrol arıyor.

Albayrak: Hah, evet petrol arıyor. Mesela onu bulduğumuzda, fiyatlar çoook daha ucuz olacak. Ama birileri ayağa kalkıyor, Sen girme, arama diyor. Niye arama diyor?...

Video burada kesiliyor.

Çok aradım ama devamını bulamadım.

Yani öğrenemedim niye ‘arama’ diyor o birileri.

Türkiye ekonomisinin daha da ‘şahlanmasından’ korkuyorlar büyük ihtimal!

Neyse, benim takıldığım bölüm zaten konuşmanın sonu değil, başı.

Bir de petrol mu, doğal gaz mı, orası da biraz karışık gibi ama ona da ‘neyse’ diyerek, esas meseleye gelelim.

İyice okuduk mu yukarıdaki diyaloğu ve öğrendik mi o gemi Akdeniz’de ne yapıyor?

‘Burası önemli’ çünkü…



O gemi Akdeniz’de, ‘para’ peşinde koşuyor.

Kıbrıslı Türkler’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklandığı savunulan haklarının peşinde değil!

O gemi Akdeniz’de, pastadan pay koparmaya çalışıyor.

Kıbrıslı Türkler’e pastadan pay vermeye değil!

Şimdi şöyle düşünebilirsiniz tabii;

Türkiye’de ekonomi kötü.

Borç gırtlağa dayanmış.

Şirketler ardı ardına batıyor.

Her gün yeni bir zam.

Vatandaş perişan!

Albayrak da önünde sonunda bir siyasetçi ve o an, başta enerji fiyatları olmak üzere hemen her alanda zamlardan canı yanmış olan bu vatandaşın sorusuna, hızlı bir şekilde, pragmatik bir cevap vermesi gerekiyordu ve o da öyle yaptı!’

Diyelim ki öyle…

Diyelim ki parayla pulla hiç işleri yok…

Diyelim ki o gemi(ler) sırf bizim için Doğu Akdeniz’de…

Peki kendi insanına, kendi vatandaşına bile bir ayak üstünde böyle bir mizansen kuran bir siyaset anlayışı, bize karşı, hele de toptan düşman gördüğü dünyaya karşı, nasıl dürüst olabilir ki?

Karar sizin, hangi cevaba inanmak isterseniz, doğrunuz o olur, doğrunuz ise, geleceğinizin mimarıdır!

O gemi Akdeniz’de ne yapıyor?