O FARK KAPANDI!

Türkiye’de 2018 yılı için asgari ücret brüt 2029 TL olarak belirlendi, Kıbrıs’ın kuzeyi ile aradaki fark neredeyse kapanma noktasına geldi. Vatandaşların alım gücü günden güne erirken, 2013’te %27.84 olan ‘asgari ücret farkı’, bugün %6.71’e geriledi.

Ayşe GÜLER

Türkiye’de 2018 yılı için asgari ücret brüt 2029 TL olarak belirlendi, Kıbrıs’ın kuzeyi ile aradaki fark neredeyse kapanma noktasına geldi.

Vatandaşların alım gücü günden güne erirken, 2013’te %27.84 olan ‘asgari ücret farkı’, bugün %6.71’e geriledi.

Resmi verilere göre Türkiye’de 2013 yılında brüt 1021 TL olan asgari ücret 2018 yılı için 2 bin 29 TL olarak belirlenirken, 2013’te 1415 TL olan brüt asgari ücret, 2017’de 2 bin 175’te kaldı…

Asgari ücretteki farkın kapanması halkın yaşadığı ekonomik darboğazı da gözler önüne serdi.

YENİDÜZEN’e konuşan HÜR-İŞ temsilcisi, eski başkan Yakup Latifoğlu, 2 ülke arasında asgari ücret konusundaki farkın azalmasının ülkemizdeki asgari ücretin yasa çerçevesinde belirlenmediğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek ise bu durumun rahatsızlık yarattığını söyledi, asgari ücrette artış konusunu önümüzdeki günlerde gündeme getireceklerini ancak şu anda hükümette belirsizlik yaşandığı, seçim nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanamayacağını kaydetti.

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkanı Mustafa Aroğlu da Türkiye’deki seçimler nedeniyle asgari ücrete ciddi artış yapıldığını belirtti, bu rakama yalnızca işverenin ödediği ücret değil, belli noktaya kadar devlet katkısı yapıldığını ifade etti.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

HÜR-İŞ temsilcisi, eski başkan Yakup Latifoğlu:

Asgari ücreti belirleme kriterleri farklı, fark bu yüzden azaldı

HÜR-İŞ temsilcisi, eski başkan Yakup Latifoğlu, ülkemizde ve Türkiye’de asgari ücret belirleme kriterlerinin farklı olduğunu, bu nedenle de iki ülke arasındaki farkın azaldığını söyledi.

Söz konusu durumun ülkemizdeki asgari ücretin yasa çerçevesinde belirlenmediğinin göstergesi olduğunu da vurgulayan Latifoğlu, “Türkiye’deki asgari ücret ‘bir kişinin çalışma ücreti’ olarak belirlenirken, ülkemizde ise ‘3-4 kişilik ailenin aylık ihtiyaçları’ dikkate alınıyor” dedi.

Latifoğlu, son yıllarda göreve gelen hükümetlerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına rakam belirleyerek geldiğini de ifade ederek, insanların ihtiyaçlarına göre değil, devlet bütçesine göre tavır aldıklarını kaydetti.

Devlet Planlama Örgütü’nün hayat pahalılığı verilerinin dikkate alınarak asgari ücretin belirlendiğini ancak geçim indeksinin dikkate alınmadığını söyleyen Latifoğlu, yasanın belirlediği şekilde adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek:

Rahatsızız, asgari ücrette artışı gündeme getireceğiz

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, asgari ücret konusunda Türkiye ile KKTC arasındaki farkın neredeyse kapanma noktasına geldiğini belirterek, bu durumun rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Dilek, asgari ücrette artış konusunu önümüzdeki günlerde gündeme getireceklerini ancak şu anda hükümette belirsizlik yaşandığı, seçim nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanamayacağını kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinin dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Dilek, vatandaşların temel ihtiyaçları ile ilgili fiyatların düşürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İşverenler Sendikası Başkanı Mustafa Aroğlu:

Türkiye’de devlet katkısı da var

İşverenler Sendikası Başkanı Mustafa Aroğlu ise Türkiye’deki seçimler nedeniyle asgari ücrete ciddi artış yapıldığını belirtti, bu rakama yalnızca işverenin ödediği ücret değil, belli noktaya kadar devlet katkısı yapıldığını ifade etti.

Aroğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinin küçük bir toplum olduğunu bu nedenle Türkiye ile imkanların farklı olduğunu söyleyerek, asgari ücretin gündemde tutularak, popülizmde kullanılmasının doğru bulmadığını aktardı.

Aroğlu, ekonomide reel olarak büyüme sağlanması halinde alım gücünün yükseleceğini, bu durumun da asgari ücrete yansıyacağını dile getirdi.