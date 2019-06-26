O dosya açılmalıdır

31 dakikada, 4 milyon TL para

hareketinden söz ediyoruz.

“Monopoly” oyunu değil bu.

Bir “Başbakan”ın banka hesabı!

Üstelik “kaynağı” meçhul...

Evet, bu dosya açılmalıdır.

Evet, bu dosya araştırmalıdır.

Evet, sonuna kadar gidilmelidir.

Siyasette ne kadar kirlilik, şaibe ve hile varsa sorgulanmalıdır.

Bunun öyle “eski genel başkanımız, memleketin evladı, sevgili dostumuz” yaklaşımları ile ötelenmesi, ütülenmesi, örtülmesi kabul edilemez.

UBP, CTP, DP, TDP, HP fark etmez...

Hepsi ısrarcı olmalıdır...

“Halkın Partisi bu dosyaya sarıldı, çünkü kendi siyasi tutarsızlıklarını unutturmak istiyor” diyen de var. Öyle dahi olsa...

Banka hesabı oradadır.

Ve şaibelidir!

***

UBP içinde farklı hesapları biliyorum.

Kimileri başka başka dosyaları

“tehdit” gibi ortaya koyuyor.

“Arazi yolsuzlukları” gibi...

Harika!

O dosyalar da açılmalıdır.

UBP’nin “iç meselesi” değil bunlar.

Memleket meselesidir.

***

Nereye gidiyoruz farkında mısınız?

Kendi çalıştığı iş yerini soyuyor, bir dolu insan...

Ülkenin neredeyse çalınmadık kurumu kalmadı.

Yapanın yanına kalıyor çünkü!

Elektrik Kurumu örneği ortada...

Ne yazık ki soruşturma tamamlanana

kadar dahi açığa alınamıyor kimse!

***

Cezaevine uyuşturucu getiren gardiyanın, yeniden, aynı yerde göreve başladığı anlatılıyor.

Polisin biri tahsil ettiği trafik paralarını cebine atıyor.

Sigortalarda yaşlı insanlar adına

‘sahte ilaç reçeteleri’ düzenleyerek para kazanıyor bir başkası...

Oysa tüm bu görevlilerin toplumu koruması, kollaması gerekiyor.

7 sene boyunca ölen akrabasının maaşını alan uyanık gördü bu ülke...

Hastaneyi soyan ambulans şoförü de gördü,

taşımadığı öğrenci için para alan otobüs sahibi de...

İş insanlarının yüzde 89’u “kamuda işler rüşvetle çözülür” diyor.

Peki kim aklıyor bunları?

Çoğunlukla siyaset!

Ya bir parti örgütünün üyesi çıkıyor ya akrabası, yandaşı, dostu!

Ya seçim öncesi, ya sonrası...

Dosyalar kapanıyor.

O nedenle ‘kirli siyaset’ araştırılmalıdır, sonuna kadar!