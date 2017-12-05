O DA 'İSTİSNAİ' YURTTAŞ

Sarraf’ın ‘istisnai vatandaşlığı’: Seçimden önce yapıldı, Resmi Gazete’de çıkmadı

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Rıza Sarraf’ın Türkiye vatandaşlığına alınma hikayesini yazdı.

Toker, bugünkü yazısında Hürriyet gazetesindeki görevine son verilen eski Washington temsilcisi Tolga Tanış’ın 4 Haziran 2016 tarihli ‘Zarrab’ı kim TC vatandaşı yaptı?’ başlıklı yazısını hatırlattı.

Sarraf’ın Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, bakanlar kurulunun 1 Haziran 2007 tarihli toplantısındaki 2007/12274 sayılı kararıyla vatandaşlığa alındığını yazan Toker, Hürriyet yazarının eski içişleri bakanı Abdülkadir Aksu’yla konuşmasını aktardığı yazıdan bir bölüme yer verdi.

‘Resmi Gazete’de yayımlanmadı’

Toker, Tanış’ın yazısından konuya dair bölümü şöyle paylaştı: “Daha ilginci, Zarrab’ın vatandaşlığa alınmasından sonra çıkan Resmi Gazete’leri taradım. Kararı online arşivde de bulamadım. Bu tür vatandaşlık işlerini bilen bazı istihbaratçılarla konuştuğumda ise, devletin zaman zaman faydalı gördüğü kişileri istisna kabul edip Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapabildiğini ama Resmi Gazete’de yayımlamayarak kanunları ihlal edemeyeceklerini öğrendim.”

‘Bakanın görevi bıraktığı dönem’

Sarraf’a ‘istisnai vatandaşlık’ verilen 1 Haziran 2007 tarihinin genel seçimlerden kısa bir süre öncesine denk geldiğini hatırlatan Toker, şöyle devam etti: “Bu tarih aynı zamanda, yasa gereği İçişleri Bakanı’nın da görevi bıraktığı döneme de rastlıyor. Sarraf’ın, genel seçim öncesi ve tarafsızlık gözetilmesi gereken bir dönemde istisnai vatandaşlığa alınması, Resmi Gazete’de yayımlanmayışını da izah ediyor olabilir.”