Başbakanlık Denetleme Kurulu Eski Başkanı, 60 yaşındaki İlhak Nurluöz, yaşamını yitirdi.

Bu sabah saat 06.30 sıralarında evinde rahatsızlanan Nurluöz’e ilk müdahaleyi hemşire olan eşi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nurluöz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre; 2 kız çocuğu babası olan Nurluöz’ün kalp krizi ve emboli atması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nurluöz, yıllarca Çalışma Dairesi ve Sosyal Sigortalar Sigorta Dairesi’nde çalışmış, KTAMS’ın Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nda görev yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü, Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğü yapan Nurluöz, son olarak Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

13 Aralık’tan itibaren geçirdiği felç rahatsızlığı nedeniyle fizik tedavi görüyordu.

Nurluöz, yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.