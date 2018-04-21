Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı ile Cannes'da

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı, Cannes'ın ana yarışma programına sonradan eklendi. Murat Cemcir ile Doğu Demirkol'un rol aldığı Ahlat Ağacı, Ceylan'ın iki komedyene başrol verdiği ilk film olma özelliğini taşıyor.

Cannes Film Festivali’nin 2018 programında yer almayan filmlerden, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı programa alındı. Murat Cemcir'in başrolde yer aldığını filmde Cemcir’e Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu eşlik ediyor.

AİLE İLİŞKİLERİNE ODAKLANIYOR

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı filmi, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Senaryosunu da Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.



DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol 6 Eylül 1985 doğumlu. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği’nde olmasına rağmen farklı alanlara yönelen Doğu Demirkol, ilk olarak sosyal medyada çektiği Abiler Detected videosundaki Şakirt Abi karakteriyle sosyal medyada tanınmaya başladı. Ardından Yetenek Sizsiniz adlı yetenek programına katılarak burada hünerlerini sergiledi ve böylece daha fazla kişi tarafından fark edildi.

Yarışma programında iyi bir deneyim elde etmese de bu hedefinden vazgeçmeyen Doğu Demirkol, BKM Mutfak Sahne'ye dahil olarak, Güldür Güldür Show'a kadar geldi.

Oyuncu, sadece yarışma programlarında değil sinema sahnesinde de boy göstermeye başladı. 2017 yılında Ölümlü Dünya isimli sinema filminin oyuncuları arasında yer aldı.