Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.

Nuray Hafiftaş kimdir?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır’da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuarı’nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu’nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100’ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan’la beraber “Çifte Yürek” adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.