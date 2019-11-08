Nuran Öze: Mutfak terapi merkezimdir
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Akademisyen)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… “Kendim gibi”
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gezgin
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Üretmek
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Yok, her yaşanan bir derstir, almasını bilene
En büyük sevincim… Kızım
Hayatımın dönüm noktası… Doktoraya başlamak, hocalarım sayesinde dünya görüşüm değişti, hayat algım farklılaştı
Beni en çok etkileyen yazar… Zygmunt Bauman
Başucumdaki kitap… Birçok kitap var
En keyif aldığım müzik… Moduma göre değişiyor
En son izlediğim film… Joker
Kendim için son aldığım şey… Su termosu
Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz bir şey almamaya öze gösteriyorum!
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kişiye göre değişir
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendimden genelde memnunum, bazen bazı konularda önyargılı davrandığımı hissedip rahatsız oluyorum ve böyle yapmamak için kendimi frenliyorum.
Kendimde beğendiğim özellik… Yeniliklere açık olmam
Olmasa da olur… Gereksiz çekişmeler, benmerkezci düşünce yapıları
Olmazsa olmaz… Sağlık
En iyi yaptığım yemek… Mutfakta iyiyimdir, güzel yapmadığım yemek pek yok, çevremdekilere sorulabilir. Orası terapi merkezimdir.
Hayalimdeki dünya… Keşke hayvanlar gibi olabilsek, doğaya ve dünyaya saygılı, yeteri kadar ile yetinebilsek. Hırslardan, doyumsuzluktan, çekişmelerden arınmış bir dünya…
Aşk benim için… Hayatımdaki insandır
Onunla çok tanışmayı isterdim… Da Vinci
Görmek istediğim yer… Amazon Ormanları
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Her gün kendiniz için bir şey yapın.