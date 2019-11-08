Nuran Öze: Mutfak terapi merkezimdir

(Akademisyen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… “Kendim gibi”

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gezgin

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Üretmek

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Yok, her yaşanan bir derstir, almasını bilene

En büyük sevincim… Kızım

Hayatımın dönüm noktası… Doktoraya başlamak, hocalarım sayesinde dünya görüşüm değişti, hayat algım farklılaştı

Beni en çok etkileyen yazar… Zygmunt Bauman

Başucumdaki kitap… Birçok kitap var

En keyif aldığım müzik… Moduma göre değişiyor

En son izlediğim film… Joker

Kendim için son aldığım şey… Su termosu

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz bir şey almamaya öze gösteriyorum!

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kişiye göre değişir

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendimden genelde memnunum, bazen bazı konularda önyargılı davrandığımı hissedip rahatsız oluyorum ve böyle yapmamak için kendimi frenliyorum.

Kendimde beğendiğim özellik… Yeniliklere açık olmam

Olmasa da olur… Gereksiz çekişmeler, benmerkezci düşünce yapıları

Olmazsa olmaz… Sağlık

En iyi yaptığım yemek… Mutfakta iyiyimdir, güzel yapmadığım yemek pek yok, çevremdekilere sorulabilir. Orası terapi merkezimdir.

Hayalimdeki dünya… Keşke hayvanlar gibi olabilsek, doğaya ve dünyaya saygılı, yeteri kadar ile yetinebilsek. Hırslardan, doyumsuzluktan, çekişmelerden arınmış bir dünya…

Aşk benim için… Hayatımdaki insandır

Onunla çok tanışmayı isterdim… Da Vinci

Görmek istediğim yer… Amazon Ormanları

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Her gün kendiniz için bir şey yapın.