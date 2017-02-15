Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) mobil numara taşınabilirliğiyle ilgili mevzuat çalışmalarını tamamlandığını ve sistemin kurulumu için şartnamelerin hazırlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihalenin; yazılım ve donanım olarak iki ayrı ihaleden oluşacağını belirten Dürüst, mobil numara taşınabilirliği uygulamasıyla birlikte son kullanıcının telefon numarasını değiştirmeksizin hizmet aldığı haberleşme sağlayıcıyı değiştirebileceği bir sistem olacağını ve birçok kullanıcıya kolaylık sağlayacağını belirtti.

Açıklamaya göre, mobil numara taşınabilirliği uygulaması özellikleri özetle şöyle:

“Numarasını değiştirmeden haberleşme sağlayıcısını değiştirebilmesi, istediği haberleşme sağlayıcıdan hizmet almasını kolaylaştırması, haberleşme sağlayıcı değişikliği nedeni ile zorunlu numara değişiklikleri dolayısıyla oluşan masrafları, haberleşme kaybını vb. ortadan kaldırması, abone tutmak adına haberleşme sağlayıcının gerek hizmet çeşitliliği gerekse tarife açısından tüketici yararına uygulamaları artırmasını teşvik etmesi.”