Nükleere karşı insan zinciri

Nükleere Hayır Platformu, dün akşam Lefkoşa’da Ledra Sokağı’nda (Uzun Yol) 19.00 – 21.00 saatleri arasında insan zinciri oluşturarak Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşa edilmesine karşı çıktı.



Nükleer tesislerin daha önce yaşattığı facialara ve geri dönülemez hasarlara dikkat çekilerek, Türkiye’de kurulacak Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin inşa edilmeye başlanmasının, coğrafi yakınlığı nedeniyle Kıbrıs için bir tehdit olduğu ifade edildi.



Akkuyu’nun aktif deprem bölgesinde olmasından dolayı Kıbrıslıların tehlikenin farkında olması gerektiği kaydedilen açıklamada, olası bir radyasyon sızıntısında santralin yüzlerce kilometrelik çevresinin etkileneceği belirtildi.